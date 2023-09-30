«Её клевета не удивляет»: в России отреагировали на нападки Дюамель в адрес Столбовой и Климова

Меган Дюамель обвинила Ксению Столбову и Фёдора Климова в том, что во время международных соревнований в перерывах после разминок они зачастую отправлялись в раздевалку в компании врача сборной Филиппа Шветского. В ответ россиянка в социальных сетях задалась вопросом, почему бывшая соперница не навыдумывала ещё больше. Сам медик связал многочисленные громкие заявления олимпийской чемпионки из Канады с расстройствами психики и подчеркнул, что, согласно правилам ISU, раздевалки для мужчин и женщин всегда раздельные. А тренер отечественной пары Нина Мозер обвинила канадку во лжи.

«Она врёт. Просто надуманная история»

Меган Дюамель относится к числу иностранных спортсменок, наиболее критично настроенных по отношению к России. За последние полтора года она отметилась целым рядом громких заявлений в адрес российского фигурного катания, пользуясь наложенными на страну санкциями.

Однако в записи последнего подкаста на популярном YouTube-канале The Skating Lesson она превзошла саму себя, выдвинув несколько обвинений. В частности, олимпийская чемпионка, подчеркнув, что никогда не ездила тренироваться в Россию, рассказала о странностях, с которыми столкнулись некоторые её коллеги. Якобы, во время занятий им давали пить некое вещество «наподобие чёрной смолы».

Не упустила она и повода поддеть одних из главных оппонентов — Ксению Столбову и Фёдора Климова, тем более МОК не допустил партнёршу на ОИ-2018 в Пхёнчхане без объяснения причин.

Канадка вспомнила, как дуэт в перерывах после разминок, если оставалось время, отправлялся в раздевалку в компании с врачом национальной команды Филиппом Шветским, и назвала такое поведение странным. По её признанию, они с Эриком Рэдфордом тоже ездили на соревнования с медиком, но обращались к нему, только если возникали проблемы со здоровьем.

Намёки двукратной чемпионки мира вызвали гневную реакцию в стране. Например, упомянутый ею Шветский связал заявление Дюамель с наличием психического расстройства. Он также подчеркнул, что просто не мог уединяться в раздевалках со Столбовой и Климовым, поскольку, согласно правилам ISU, у мужчин и женщин в фигурном катании они раздельные.

«За восемь лет участия в международных турнирах я находился рядом с великими спортсменами всего мира, мастерством которых не перестану восхищаться, в том числе и Дюамель, мне повезло... А наши отношения, которые остаются до сих пор, им не понять, потому что мы сборная России. Но мне очень приятно, что и она обо мне помнит», — цитирует врача «Матч ТВ».

Не сдерживала себя и Нина Мозер, на протяжении многих лет работавшая с отечественным дуэтом.

«Это ерунда полнейшая. Мы вообще не практиковали никогда подобные вещи. Она врёт. Просто надуманная история», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Но жёстче всех высказалась сама Столбова, практически не комментирующая происходящие в современном фигурном катании события. Однако для бывшей соперницы она сделала исключение, ответив ей фразой, приписываемой известной актрисе Фаине Раневской.

«Дорогая Меган. Уверена, что это сообщение дойдёт до тебя и ты сама или кто-то тебе его переведёт. Поэтому позволь спросить. Это всё, что тебе удалось придумать? Я бы тебя послала, но вижу, ты и так оттуда», — написала Столбова в социальных сетях.

Не остался в стороне и другой заслуженный парник Максим Траньков, выигравший с Татьяной Волосожар две золотые медали ОИ-2014. Вместе они нередко оставляли Дюамель и Рэдфорда далеко позади. Например, в Сочи в соревновании парников канадцы стали лишь седьмыми. Экс-фигурист посетовал, что Меган на протяжении всей карьеры была открытой русофобкой и даже никогда не здоровалась с российскими атлетами.

«Хуже соперницы, чем Дюамель, в плане взаимодействия у меня не было. Поэтому её клевета в адрес российских спортсменов не удивляет», — цитирует Транькова «Р-Спорт».

При этом он отказался влезать в «спор двух женщин», поскольку это не по-мужски, и предоставил им возможность разобраться самим.

Наконец, Татьяна Тарасова сочла ответ Столбовой прекрасным и красивым и обвинила Дюамель в незнании правил, поскольку фигуристам не запрещается входить в раздевалку с врачом.

Конфликт с Тутберидзе и попадание в санкционный список МИД РФ

С одной стороны, заявления олимпийской чемпионки вызывают негодование. С другой, уже никого не удивляют, поскольку она, как уже говорилось, неоднократно позволяла себе различные нападки.

Например, Меган жёстко отреагировала на слова Этери Тутберидзе о том, что отстранение российских атлетов от международных соревнований не соотносится с принципами фейр-плей. В ответ она напомнила, как на ОИ-2022 в Пекине не были вручены медали в командном турнире из-за допингового скандала вокруг Камилы Валиевой.

Также по теме «Возможно, предъявлены новые доводы»: слушания в CAS по допинговому делу Валиевой отложены до 9 ноября Слушания по делу Камилы Валиевой о возможном нарушении антидопинговых правил в Спортивном арбитражном суде отложены до 9 ноября в...

«Этери публично интересуется, что случилось с основным принципом честной игры в спорте, без тени иронии. Не знаю, почему бы вам не рассказать нам подробнее о тех «витаминах», которые принимают ваши спортсменки?» — задалась вопросом бывшая фигуристка.

Тему Валиевой в своих социальных сетях она поднимает особенно часто. Так, после оправдания девушки РУСАДА в начале текущего года Дюамель возмутилась вердиктом антидопингового агентства и призвала вручить медали остальным фигуристам, принимавшим участие в командном турнире ОИ-2022.

Спустя год после окончания Олимпиады она выразила негодование в связи тем, что американцы и японцы, также завоевавшие награды в Пекине, до сих пор их не получили. Она призвала ВАДА и МОК сообщить общественности, что сделано для решения щекотливого вопроса. Наконец, чуть позже Меган сочла скандал вокруг россиянки самой нелепой вещью, которая когда-либо случалась в спорте.

Разумеется, Дюамель поддержала и американца Винсента Чжоу, недавно заявившего о «широком распространении допинга среди других российских фигуристов».

«Молодец, Винсент, что высказались в защиту спортсменов. Без них спорт высших достижений невозможен, а власть имущие выставляют его на посмешище и проявляют неуважение к атлетам из США и Японии, которые вернулись с ОИ без заслуженного олимпийского момента на пьедестале», — написала канадка.

Более того, в январе она поддержала призыв НОК Украины бойкотировать ОИ-2024 в случае, если на них в том или ином качестве допустят россиян. По её мнению, примеру украинцев должны последовать как можно больше стран.

Неудивительно, что после своих многочисленных неоднозначных высказываний бывшая фигуристка попала в список 333 соотечественников, которым запрещён въезд в Россию. Компанию в нём ей составила трёхкратная олимпийская чемпионка Тесса Вертью.

«Придерживаясь принципа неотвратимости наказания, российская сторона в ответ на враждебные действия Оттавы внесла в стоп-лист представителей канадского руководства, парламентариев и политиков различного уровня, общественных активистов и атлетов, причастных к распространению в стране оголтелой русофобии. Эта мера призвана также побудить попавших в чёрный список изменить своё поведение», — говорится в заявлении на сайте МИД РФ, в котором напоминается, что обе подписали письмо о недопуске отечественных спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.