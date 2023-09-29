«Возможно, предъявлены новые доводы»: слушания в CAS по допинговому делу Валиевой отложены до 9 ноября

Слушания по делу Камилы Валиевой о возможном нарушении антидопинговых правил в Спортивном арбитражном суде отложены до 9 ноября в связи с необходимостью подготовки дополнительной документации. По словам юриста Анны Анцелиович, это достаточно редкая ситуация, которая может говорить о появлении в деле неких новых данных. Возможно, она связана с процессуальным нарушением, которое, по информации СМИ, имело место при уведомлении фигуристки о положительном результате анализа. Между тем в WADA заявили, что после трёх дней разбирательств продолжают настаивать на четырёхлетней дисквалификации россиянки с аннулированием всех её результатов с декабря 2021 года.

Рассмотрение дела Камилы Валиевой о возможном нарушении антидопинговых правил отложено до 9 ноября. Об этом в Спортивном арбитражном суде сообщили по окончании третьего дня слушаний, проходивших в штаб-квартире организации в Лозанне с 26 сентября. На данном этапе были заслушаны все четыре участника процесса — РУСАДА, Международный союз конькобежцев, Всемирное антидопинговое агентство и сама фигуристка, которая выступала по видеосвязи, а также эксперты и свидетели.

«После представления доказательств коллегия распорядилась подготовить дополнительную документацию и выделила ещё два дня на слушание апелляции, чтобы дать сторонам возможность изучить эти документы. Таким образом, 9—10 ноября 2023 года, после завершения процедуры предъявления доказательств, в Лозанне возобновятся разбирательства, на которых коллегия заслушает заключительные выступления сторон. Затем коллегия проведёт совещание и подготовит постановление арбитражного суда, в котором будет изложено её решение», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте CAS.

Также по теме «Есть все шансы сохранить олимпийскую медаль»: как проходят слушания в CAS по допинговому делу Валиевой В Спортивном арбитражном суде продолжаются слушания по делу Камилы Валиевой о возможном нарушении антидопинговых правил. Каждое из...

Впрочем, ожидать оглашения вердикта сразу по окончании ноябрьских слушаний всё-таки не стоит.

«По завершении дополнительных слушаний в ноябре комиссия намерена рассмотреть и подготовить арбитражное решение. Сейчас невозможно сказать, когда будет о нём объявлено», — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе суда.

На данный момент о ходе рассмотрения дела известно крайне мало: процесс проходит за закрытыми дверями и судейская панель его никак не комментирует. Отказались от заявлений и в РУСАДА, а в WADA сказали лишь о том, что продолжают настаивать на максимально строгом наказании для российской фигуристки.

«В связи с конфиденциальным характером разбирательства WADA не имеет права комментировать перерыв, объявленный сегодня Спортивным арбитражным судом. Однако, как и на всех этапах, агентство продолжит добиваться скорейшего завершения расследования. WADA направило эту жалобу в CAS в интересах справедливости в отношении спортсменов и чистого спорта. Наша позиция в данном случае не изменилась. Мы утверждаем, что вывод дисциплинарного комитета РУСАДА о том, что у спортсмена «нет вины или халатности», был неверным в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса. Мы продолжаем добиваться четырёхлетнего срока дисквалификации и аннулирования результатов спортсменки с даты забора пробы, включая её результаты на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», — отметили в пресс-службе организации.

Не просочилось в прессу ни малейшей информации о том, от кого и какого рода документация была затребована арбитрами. Как отметила спортивный юрист Анна Анцелиович, в практике CAS нечасто встречаются такие моменты, когда возникшие в ходе слушаний дополнительные вопросы требуют переноса или новых заседаний. Чаще стороны ограничиваются письменными ответами.

«Возможно, были предъявлены какие-то новые доводы, требующие предоставления позиций от всех сторон. Соответственно, они будут обсуждены на следующих заседаниях. Такое случается редко, но бывает, особенно в таких резонансных делах, где на кону стоит карьера спортсмена», — цитирует Анцелиович РИА Новости.

Единственный инсайд, появившийся за три дня слушаний, говорит об обнаруженном процессуальном нарушении при уведомлении Валиевой о положительной допинг-пробе. По данным РИА Новости, спортсменка не получила соответствующего извещения от WADA: известие пришло сначала в ISU и МОК, а затем уже её тренеру Этери Тутберидзе.

При этом, согласно Международному стандарту по обработке результатов, уведомление атлету о неблагоприятном результате тестирования должно быть направлено антидопинговой лабораторией незамедлительно. Одновременно об этом сообщается в национальную антидопинговую организацию, в данном случае — РУСАДА, международную федерацию, то есть в ISU, и в WADA, а также информация вносится в систему ADAMS.

Однако, по мнению Анцелиович, даже если Валиеву известили о положительном тесте с опозданием, это нельзя считать процессуальным нарушением.

«РУСАДА как ответственная организация отобрала пробу, занесла её в ADAMS под номером и фамилией, потом проба ушла в лабораторию, но уже только с указанием номера. Лаборатория, не зная, кому принадлежит проба, уведомила о положительном результате через систему ADAMS», — пояснила процедуру эксперт.

По её словам, к данным по пробам российских фигуристов имеют доступ WADA, РУСАДА, ISU, а также МОК, если дело происходит перед Олимпиадой.

«Они одновременно получают уведомление, когда любая информация, касающаяся результатов анализа, появляется в системе. Дальше тот, кто отобрал пробу, как ответственная за обработку результатов организация был обязан известить спортсменку. Спортсмен получает эту информацию через антидопинговое агентство, а не лабораторию», — цитирует Анцелиович ТАСС.

Ещё один шаг, отдаляющий спортивный мир от решения по делу Валиевой, не обрадовал, пожалуй, ни одну из сторон. В U.S. Figure Skating заявили, что «глубоко разочарованы» известием о задержке, и назвали его болезненной неудачей для своих спортсменов, которые почти 600 дней не могут получить олимпийские медали. В определённом смысле от этого пострадает и сама Валиева, так как ей, вероятно, придётся вносить коррективы в тренировочный и соревновательный планы. Дело в том, что этап Гран-при России в Казани, где должна открыть сезон воспитанница Тутберидзе, пройдёт с 10 по 13 ноября. Как отметил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, в организации готовы пойти навстречу спортсменке и пересмотреть распределение участников по этапам.

Между тем Татьяна Тарасова выразила мнение, что CAS намеренно затягивает дело.

«Это только нам хочется, чтобы эта история поскорее закончилась. Её и начинать-то не нужно было! А там они рассчитывают, что дело будет длиться вечно. Когда-то оно, может, и закончится, им ведь наплевать, что абсолютно невиновная девочка уже столько времени ждёт справедливого решения от злых тёть и дядь. Как я могу ждать от них объективного вердикта, когда они делают такие вещи? Но я буду счастлива, если в итоге поступят по справедливости», — отметила прославленный тренер.

Александр Жулин, в свою очередь, выразил сочувствие Валиевой, которой столько времени приходится жить в эмоциональном напряжении.

«Они ждут, пока закончится СВО, чтобы выбрать, на чью сторону встать. Это шутка, но в ней есть доля правды. Это неправильно, что дело тянется так долго. Я думаю, что Камиле очень тяжело из-за этого. Она прекрасно понимает, что может набрать сумасшедшую форму. Я бы так жить и тренироваться не смог», — заявил Жулин.