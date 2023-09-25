«В справедливое решение мало верится»: что говорят в России в преддверии разбирательства в CAS по делу Валиевой

На этой неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дело Камилы Валиевой. Слушания пройдут с 26 по 28 сентября, но окончательное решение будет принято некоторое время спустя. В России многие сомневаются в справедливости будущего вердикта. В частности, глава ОКР Станислав Поздняков считает, что система спортивного правосудия в целом претерпевает негативные изменения, а Ренат Лайшев отмечает наличие политической составляющей процесса. Татьяна Тарасова, в свою очередь, называет безумием возможные четыре года дисквалификации, которые требует WADA, и заявляет о своей уверенности в невиновности фигуристки.

Во вторник, 26 сентября, в Спортивном арбитражном суде откроются слушания по делу Камилы Валиевой о возможном нарушении антидопинговых правил. Напомним, что в пробе спортсменки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Об этом стало известно во время пекинской Олимпиады — уже после того, как фигуристка завоевала золотые медали в командном турнире. Поэтому на кону стоит судьба не только самой Валиевой, но и других членов сборной страны, которые могут лишиться титула вместе с ней.

Единственный вариант, при котором ученица Этери Тутберидзе сможет избежать наказания, — это признание судом отсутствия вины или халатности или наличия незначительной вины в нарушении правил. При этом спортсменке, которой на момент сдачи пробы ещё не было 16 лет, по Кодексу WADA даже не обязательно объяснять, каким путём в её организм попало запрещённое вещество. Однако приведение подобного рода доказательств судом не возбраняется и наверняка сыграет в пользу россиянки.

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Ранее независимый дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА уже признал спортсменку невиновной, но сразу три организации не согласились с вердиктом и подали апелляции. Так, РУСАДА считает справедливым вынести спортсменке выговор, Международный союз конькобежцев (ISU) требует от двух до четырёх лет дисквалификации, а Всемирное антидопинговое агентство — максимального срока четыре года.

«ISU придерживается мнения, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга, но такая защита не может быть обеспечена путём освобождения от санкций», — приводит ТАСС комментарий пресс-службы организации.

В России между тем не питают особых надежд на справедливое решение CAS. Так, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что система спортивного правосудия «претерпевает негативные изменения», поэтому трудно рассчитывать на беспристрастное разбирательство. Аналогичного мнения придерживается президент «Самбо-70», в котором воспитывалась Валиева, Ренат Лайшев.

«Вряд ли мы дождёмся справедливого решения от CAS. Потому что мы знаем правду, какая должна быть, и, судя по последним выходкам всех на международной арене, в это мало верится. 100%-но в этом есть политическая составляющая. Мы знаем и любим Камилу и понимаем, что мы и она правы. Но будем верить. А нам ничего другого и не остаётся», — цитирует руководителя школы Sport24.

Категорично высказался о перспективах разбирательства и депутат Госдумы Роман Терюшков, который не раз призывал разорвать все связи с международными инстанциями и сосредоточиться на развитии спорта внутри страны. На этот раз он посетовал, что ряд российских спортивных функционеров и политиков «души не чают» в CAS, которому было передано «право вершить судьбы российских граждан».

«Пока мы слушаем их аргументы о пользе передачи спортивного суверенитета России в заботливые руки транснациональных корпораций коллективного Запада, мы из статуса обвиняемых не выйдем никогда. Валиеву накажут, любители третейского суда покудахчут, да сами же и приведут приговор в исполнение на территории России, как это сделали с Иваном Куляком. Под видом борьбы с допингом международные структуры сражаются с Россией не одно десятилетие», — высказался Терюшков в комментарии Metaratings.

Его коллега по Госдуме, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, призвала быть готовыми к любому решению со стороны CAS, но при этом подчеркнула как минимум один положительный итог международного разбирательства.

«Хочется уже наконец-то узнать полную картину происходящего. А то никто ничего не говорит. Дело покрыто туманом», — резонно заявила она в разговоре с «РБ Спорт».

Одной из немногих, кто сохраняет надежду на благоприятный исход дела и ждёт справедливого решения, остаётся Татьяна Тарасова.

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«Девочка ни в чём не виновата. А требуемые четыре года дисквалификации — грандиозное безумие», — сказала Тарасова.

В свою очередь, адвокат Александр Добровинский призвал излишне не драматизировать ситуацию вокруг Валиевой. Он подчеркнул, что спортсменку не судят в привычном понимании этого слова, а лишь разбирают обстоятельства нарушения правил общественной организации.

«Понимаете, отличие от других разбирательств состоит в том, что здесь никого не судят. Здесь существуют кем-то придуманные некие правила, которым все люди, желающие участвовать в этих общественных организациях, Играх и так далее, должны следовать... Ещё раз: никто никого не посадит в тюрьму, никто не будет издеваться. Просто не участвуй, например, в Олимпийских играх», — заявил эксперт в комментарии «Комсомольской правде».

Между тем стало известно, что интересы WADA во время заседания будет представлять команда юристов из швейцарской фирмы Kellerhals Carrard, а со стороны РУСАДА выступит независимый юрист из Великобритании Грэм Артур. ISU отказался называть своего представителя, защитник Валиевой также неизвестен.

По мнению спортивного юриста Анны Анцелиович, мастерство Артура будет в определённой степени играть за Валиеву, так как он будет отстаивать позицию РУСАДА, утверждающего, что имела место незначительная вина или небольшая халатность спортсменки. По словам Анцелиович, он хорошо посвящён в детали дела, так как участвовал ещё в разбирательстве на Олимпийских играх.

«Это очень опытный юрист, который долгое время трудился в Антидопинговом агентстве Великобритании, а затем открыл частную практику... Конечно, его позиция может повлиять на итоговое решение, но основная битва в CAS развернётся всё-таки между юристами WADA и представителями самой Валиевой», — резюмировала Анцелиович.