Тарасова: требуемые четыре года дисквалификации для Валиевой — безумие

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Жду справедливого решения. А требуемые четыре года дисквалификации — грандиозное безумие», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония.

Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Слушания по поводу положительного допинг-теста состоятся 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее сообщалось, что ISU считает, что Валиева должна понести наказание за нарушение антидопинговых правил.