Выступление Валиевой на Гран-при России могут перенести из-за отложенных слушаний

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что выступление Камилы Валиевой на Гран-при России могут перенести в связи с отложенным судом.

«Распределение уже сделано. Но если будут объективные причины, то ФФККР примет соответствующее решение», — приводит слова Когана ТАСС.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Слушания возобновятся 9 ноября.

Напомним, что церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Ранее сообщалось, что WADA продолжает настаивать на четырёхлетней дисквалификации Валиевой.