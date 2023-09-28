«Есть все шансы сохранить олимпийскую медаль»: как проходят слушания в CAS по допинговому делу Валиевой

В Спортивном арбитражном суде продолжаются слушания по делу Камилы Валиевой о возможном нарушении антидопинговых правил. Каждое из двух первых заседаний в Лозанне заняло на два часа больше запланированного времени, а участники процесса воздерживаются от комментариев. Спортивные юристы Анна Анцелиович и Сергей Алексеев считают, что фигуристка вполне может получить лишь предупреждение вместо дисквалификации и сохранить олимпийское золото командного турнира в Пекине. Станислав Поздняков, напротив, выразил сомнения в справедливом решении и назвал спортивный арбитраж ангажированным.

В течение двух дней Спортивный арбитражный суд в Лозанне проводит слушания по делу Камилы Валиевой о возможном нарушении антидопинговых правил. Согласно опубликованному релизу, накануне состоялись выступления сторон и были оглашены показания свидетелей, а в среду слово предоставили экспертам. По сообщению американской журналистки Кристин Бреннан, присутствующей в Лозанне лично, оба дня заседания завершились на два часа позже запланированного.

По словам спортивного юриста Анны Анцелиович, на речь каждого из участников как правило выделяется по 30—40 минут.

«Три дня для слушаний выбраны не случайно, а в связи с объединённым производством. Если же времени не хватит, имеется возможность дополнительных, четвёртых суток. Как мы можем допустить, каждый из участников, скорее всего, заявил своих экспертов. Это люди, которые обладают определёнными научными знаниями и подтверждают теорию, на которой каждая сторона в деле базирует свою позицию», — сообщила специалист в беседе с RT.

Рассматривают дело Валиевой три арбитра. Со стороны Международного союза конькобежцев (ISU) и WADA в состав коллегии был выдвинут американец Джеффри Мишкин, CAS назначил Джеймса Дрейка, представляющего Великобританию и Австралию, от российской фигуристки — француз Матьё Мезоннёв.

«Признаться, я не сильно осведомлена о нём, поскольку, как правило, для представлений интересов в CAS стараются выбирать швейцарцев. Связано это с тем, что субсидиарно, помимо правил международных организаций, применяется швейцарское право», — сказала Анцелиович.

Напомним, что в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Об этом стало известно во время пекинской Олимпиады — уже после того, как фигуристка завоевала золотые медали в командном турнире. Поэтому на кону стоит судьба не только самой Валиевой, но и других членов сборной страны, которые могут лишиться титула вместе с ней. Впрочем, Анцелиович считает, что спортсменка сохранит свою олимпийскую медаль.

«С учётом требований РУСАДА, как мне кажется, речь пойдёт о значительном снижении всех санкций. Хотелось бы конечно, чтобы было дано полное отсутствие вины, но в этом направлении не всё так просто. Но я просто уверена, что должна быть установлена незначительная вина или халатность. Есть все шансы на то, чтобы сохранить олимпийскую медаль», — отметила собеседница RT.

В WADA, в свою очередь, уверены, что CAS примет взвешенное и объективное решение. «Мы хотим справедливого исхода дела, основанного на фактах», — заявил представитель агентства Джеймс Фитцджеральд.

Впрочем, верят в это далеко не все. Так, по словам генерального директора USADA Трэвиса Тайгерта, справедливость в деле Валиевой уже потерпела поражение.

«С учетом значительной задержки правосудие, похоже, потерпело поражение, поскольку спортсмены, включая саму Валиеву, российскую команду и другие команды, которые претендовали на медали, так и не были награждены. Невозможно чем-то заменить то, что было упущено спортсменами, которые сейчас держат в руках пустые коробки для медалей», — отметил Тайгерт.

Заседания проходят в закрытом режиме, поэтому корреспонденты, которые находятся на месте событий у двери штаб-квартиры Спортивного арбитражного суда, пока остаются не у дел. Как отметила Бреннан, никто не сказал ни слова, хотя все прекрасно понимают значимость события.

«Возмутительная смесь колебаний и задержек, которая началась с того, что более полутора лет назад у американских и японских фигуристов отняли церемонию награждения на Олимпиаде-2022 в Пекине, наконец-то добралась до CAS. Именно здесь решится судьба Валиевой, хотя и не скоро, потому что по этому делу не сделали абсолютно ничего. На этой неделе пройдут три или четыре дня слушаний, а через месяц, два или три будет вынесен вердикт», — написала американка.

Более того, по словам Анцелиович, вынесение решения по делу Валиевой может затянуться и на год, если стороны не согласятся на предварительное оглашение резолютивной части, без мотивировочной. А такое вполне возможно, поскольку даже присутствие препарата триметазидин в списке запрещённых вызывает вопросы у экспертов. Так, по словам французского врача Жан-Пьера де Монденара, у WADA не имеется никаких свидетельств в пользу того, что вещество влияет на спортивные результаты, и организация ни разу не представила соответствующих документов.

«В прошлом я защищал борца, который не прошёл антидопинговый тест из-за этого препарата. Я попросил WADA предоставить мне медицинские протоколы, обосновывающие запрет препарата. Ответа от них я так и не получил. Препарат изобрела в 1964 году лаборатория Servier, а в списке WADA он появился только 50 лет спустя. Ни лаборатория, ни WADA исследований, доказывающих его эффективность при применении спортсменами, до сих пор не проводили», — отметил врач.

По словам де Монденара, в кодексе WADA приводятся три условия для внесения вещества в запрещенный список.

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«Во-первых, продукт должен быть эффективен для улучшения показателей. Во-вторых, он должен иметь побочные эффекты, и, в-третьих, нарушать принципы спортивной и медицинской этики. Таким образом, первый критерий в данном случае не работает. Исследований, доказывающих, что триметазидин улучшает показатели, не проводилось. То есть WADA нарушает свои собственные правила», — рассказал специалист.

В то же время в РУСАДА отметили, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие её вины. Но, по словам генерального директора организации Вероника Логиновой, она минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения.

«На данный момент комментировать мы не можем ничего. Но я скажу, что вчера был первый день слушаний, от нас присутствует адвокат. Другой информации дать не сможем. Точные сроки решения сказать не могу. Завтра будет понятен ход слушаний, тогда мы сможем об этом говорить», — приводит слова Логиновой «Матч ТВ».

Сторонним же наблюдателям приходится лишь следить за появляющимися новостями и надеяться на благополучный исход дела. Свою поддержку Валиевой выразили Татьяна Тарасова, Александр Жулин, Татьяна Мишина, Наталья Бестемьянова и многие другие мэтры фигурного катания. При этом немногие верят в то, что Камиле удастся избежать наказания в том или ином виде.

«Хочется, чтобы Валиева продолжила кататься, потенциал у неё большой, не хотелось бы, чтобы так всё прекращалось. Надеюсь, она проявит себя, но не думаю, что Камилу смогут оправдать», — заметила Мишина.

На справедливое решение не рассчитывает и президент ОКР Станислав Поздняков. Он основывает своё мнение существующим негативным опытом за последние полтора года.

«Для меня тот факт, что даже спортивный арбитраж, некогда независимый, сейчас серьёзно ангажирован, крайне неприятен. И мне жаль, что этот процесс идёт на фоне неприкрытого политического давления на все спортивные структуры. Включая CAS. В предыдущие годы больше смотрели на его профессионализм, на перспективу и исход дел, в которых он участвовал. На сегодняшний день все находятся в состоянии неопределённости. С нашей точки зрения, CAS, безусловно, попал под давление внешних факторов. И это влияет на его авторитет», — цитирует Позднякова ТАСС.

Председатель комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев, напротив, надеется на непредвзятость коллег.

«С учётом того, что каждый арбитр, приступая к рассмотрению разрешения спора, подписывает декларацию об отсутствии конфликта интересов и отсутствия заинтересованности, каждый из них несёт ответственность за непредвзятое, справедливое и объективное решение. Кроме того, каждый арбитр имеет определённый рейтинг и не заинтересован в злоупотреблениях. Поэтому ожидаем справедливый итог дела, как это было в Пекине в феврале 2022 года, когда, даже несмотря на участие американского и других англосаксонских представителей, решение было в пользу нашего атлета. Ребёнка, который в силу возраста охраняется по многим параметрам», — приводит слова юриста «Матч ТВ».

По его мнению, учитывая все обстоятельства дела, решение ДАК РУСАДА должно быть оставлено в силе, а Валиева — избежать дисквалификации и аннулирования каких‑либо результатов. Но если вина спортсменки в нарушении антидопинговых правил всё-таки будет установлена, то наказание должно составить не более двух лет или вовсе ограничиться предупреждением.

При этом важно и то, с какого момента будет отсчитываться срок дисквалификации, если она будет. Как пояснила Анцелиович, вероятнее всего, санкция вступит в силу с момента вынесения решения, так как спортсменка не была временно отстранена от соревнований на период разбирательств. Это ограничение с неё сняли ещё в Пекине, благодаря чему она смогла принять участие в личном турнире Игр.

«Если будет доказано, что задержки были не по вине спортсменки, а, на наш взгляд, они уже доказаны предыдущим решением CAS, то тогда срок дисквалификации будет отсчитываться с даты взятия пробы. Но тогда будут аннулированы все результаты с даты взятия пробы. Насколько это в интересах спортсменки?» — задалась вопросом Анцелиович.