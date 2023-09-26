Врач Монденар заявил, что найденный у Валиевой препарат не улучшает результаты

Французский врач Жан-Пьер де Монденар заявил об отсутствии доказательств у Всемирного антидопингового агентства (WADA) об улучшении спортивных результатов препаратом триметазидин.

«Этот продукт улучшает жизнь пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но, конечно, не улучшает спортивные результаты», — цитирует Монденара Radio-Canada Sports.

По словам специалиста, WADA запретило препарат, будучи неуверенным в том, что он помогает улучшать спортивные результаты. Он также отметил, что агентство никогда не предоставляло доказательств о его влиянии.

Церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Слушания по поводу положительного допинг-теста состоятся 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее американская журналистка Кристин Бреннан сообщила, что в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне начались слушания по делу Валиевой.