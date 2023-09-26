Мишина: не думаю, что Валиеву смогут оправдать
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«Хочется, чтобы Валиева продолжила кататься, не хотелось бы, чтобы так всё прекращалось. Надеюсь, она проявит себя, но не думаю, что Камилу смогут оправдать. С таким характером, как у неё, выступления только в шоу будет недостаточно, чтобы держать себя в форме», — цитирует Мишину Metaratings.
Церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.
Слушания по поводу положительного допинг-теста состоятся 26—28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду, что Валиева не будет дисквалифицирована на долгий срок.