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Мишина: не думаю, что Валиеву смогут оправдать

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Тренер Татьяна Мишина прокомментировала начало судебного заседания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Мишина: не думаю, что Валиеву смогут оправдать
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

«Хочется, чтобы Валиева продолжила кататься, не хотелось бы, чтобы так всё прекращалось. Надеюсь, она проявит себя, но не думаю, что Камилу смогут оправдать. С таким характером, как у неё, выступления только в шоу будет недостаточно, чтобы держать себя в форме», — цитирует Мишину Metaratings

Церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Слушания по поводу положительного допинг-теста состоятся 26—28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду, что Валиева не будет дисквалифицирована на долгий срок.

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