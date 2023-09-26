Мишина: не думаю, что Валиеву смогут оправдать

Тренер Татьяна Мишина прокомментировала начало судебного заседания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Хочется, чтобы Валиева продолжила кататься, не хотелось бы, чтобы так всё прекращалось. Надеюсь, она проявит себя, но не думаю, что Камилу смогут оправдать. С таким характером, как у неё, выступления только в шоу будет недостаточно, чтобы держать себя в форме», — цитирует Мишину Metaratings.

Церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Слушания по поводу положительного допинг-теста состоятся 26—28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду, что Валиева не будет дисквалифицирована на долгий срок.