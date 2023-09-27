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В CAS завершился второй день слушаний по делу Валиевой

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Журналистка USA Today Кристин Бреннан рассказала, что в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне завершился второй лень слушаний дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Завершился второй день слушаний по допинговому делу Валиевой в CAS. Слушание второй день подряд длилось на два часа дольше ожидаемого времени окончания, и оба дня заканчивалось примерно в 19:00 по местному времени (20:00 мск). Слушания продолжатся в четверг. Вступительные заявления сторон и показания свидетелей были заслушаны во вторник. Сегодня перед арбитрами выступили эксперты», — написала Бреннан в социальных сетях.

Церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Слушания по поводу положительного допинг-теста состоятся 26—28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова ответила на вопрос, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делу Валиевой.

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