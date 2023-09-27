Юрист: в случае дисквалификации Валиевой срок может начаться с момента вынесения решения

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне (Швейцария).

«Общие правила: с момента вынесения решения с учётом отбытого временного отстранения. Спортсменка не отбывала временное отстранение, как мы все знаем, временное отстранение было снято с неё на Олимпийских играх в Пекине, соответственно, этот срок у неё засчитан не будет, поэтому у неё будет с даты вынесения решения», — цитирует Анну Анцелиович «Чемпионат».

Она также подчеркнула, что сторона спортсменки будет указывать на то, что в деле присутствовали задержки, которые произошли не по вине российской фигуристки.

«Если будет доказано, что задержки были не по вине спортсменки, а, на наш взгляд, они уже доказаны предыдущим решением CAS, то тогда срок дисквалификации будет отсчитываться с даты взятия пробы», — добавила Анцелиович.

Церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Слушания по поводу положительного допинг-теста состоятся 26—28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова ответила на вопрос, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делу Валиевой.