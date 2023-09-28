РУСАДА не может комментировать слушания по делу Валиевой до решения CAS
- РИА Новости
«РУСАДА не может никак комментировать слушания до официальной публикации решения CAS», — цитирует представителя пресс-службы РУСАДА ТАСС.
Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Слушания возобновятся 9 ноября.
Напомним, что церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.
Ранее сообщалось, что WADA продолжает настаивать на четырёхлетней дисквалификации Валиевой.