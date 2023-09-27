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Дюамель похвалила Чжоу за защиту спортсменов

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Олимпийская чемпионка в командном турнире Меган Дюамель поддержала американского фигуриста Винсента Чжоу, обвинившего россиян в употреблении допинга.

«Молодец, Винсент, что встаёшь на защиту спортсменов. Чиновники высмеивают спорт и проявляют неуважение к сборным США и Японии. Им пришлось покинуть Игры без того самого олимпийского момента», — написала Дюамель в соцсетях.

Чжоу, комментируя дело Камилы Валиевой, заявил, что среди российских фигуристов широко распространены нарушения антидопинговых правил.

Церемония награждения соревнований командного турнира на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительный тест 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Слушания по поводу положительной допинг-пробы проходят 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября назначен резервным днём.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Чжоу набитым дураком после слов о допинге среди россиян.

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