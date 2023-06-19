Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Дюамель: на российские деньги ISU может провести церемонию награждения для США, Японии и Канады

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка Меган Дюамель предложила провести церемонию награждения на «российские деньги».
Дюамель: на российские деньги ISU может провести церемонию награждения для США, Японии и Канады
  • AP

«Возможно, на этот миллион российских денег ISU смогут провести церемонию награждения для фигуристов из США, Японии и Канады, упустившим свой олимпийский момент из-за российского обмана», — написала Дюамель в комментариях к посту Филиппа Херша.

Журналист заявил, что убыток в миллион из-за недопуска России является мелочью.

Напомним, что решение о продлении отстранения было принято на заседании совета ISU в Будапеште, где обсуждались рекомендации Международного олимпийского комитета о допуске до турниров россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что совет ISU почти единогласно отложил решение о допуске россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить