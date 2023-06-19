Дюамель: на российские деньги ISU может провести церемонию награждения для США, Японии и Канады

Олимпийская чемпионка Меган Дюамель предложила провести церемонию награждения на «российские деньги».

«Возможно, на этот миллион российских денег ISU смогут провести церемонию награждения для фигуристов из США, Японии и Канады, упустившим свой олимпийский момент из-за российского обмана», — написала Дюамель в комментариях к посту Филиппа Херша.

Журналист заявил, что убыток в миллион из-за недопуска России является мелочью.

Напомним, что решение о продлении отстранения было принято на заседании совета ISU в Будапеште, где обсуждались рекомендации Международного олимпийского комитета о допуске до турниров россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что совет ISU почти единогласно отложил решение о допуске россиян.