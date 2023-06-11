РИА Новости: совет ISU почти единогласно отложил решение о допуске россиян

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) почти единогласно отложил решение о допуске россиян к международным турнирам.

«Совет был практически един во мнении», — приводит РИА Новости слова источника, знакомого с ситуацией.

Решение о продлении отстранения было принято на заседании совета ISU в Будапеште, где обсуждались рекомендации Международного олимпийского комитета о допуске до турниров россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что Наталья Бестемьянова считает ожидаемым решение ISU оставить в силе отстранение россиян от турниров.