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РИА Новости: совет ISU почти единогласно отложил решение о допуске россиян

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Совет Международного союза конькобежцев (ISU) почти единогласно отложил решение о допуске россиян к международным турнирам.
РИА Новости: совет ISU почти единогласно отложил решение о допуске россиян
  • РИА Новости

«Совет был практически един во мнении», — приводит РИА Новости слова источника, знакомого с ситуацией.

Решение о продлении отстранения было принято на заседании совета ISU в Будапеште, где обсуждались рекомендации Международного олимпийского комитета о допуске до турниров россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что Наталья Бестемьянова считает ожидаемым решение ISU оставить в силе отстранение россиян от турниров.

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