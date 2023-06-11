Бестемьянова считает ожидаемым решение ISU оставить в силе отстранение россиян от турниров
- РИА Новости
«Данное решение ожидаемо. Потому что они готовы к потере денег. Так они объявили, что они политкорректные», — приводит слова Бестемьяновой «Спорт-Экспресс».
ISU отстранил спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Решение о продлении отстранения было принято на заседании совета ISU в Будапеште, где обсуждались рекомендации Международного олимпийского комитета о допуске до турниров россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее Татьяна Тарасова назвала несправедливым решение ISU оставить в силе отстранение россиян.