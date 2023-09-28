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Тарасова назвала свиньёй фигуристку, обвинившую россиян в употреблении допинга

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о словах бывшей канадской фигуристки Меган Дюамель, обвинившей российских спортсменов в употреблении допинга.
Тарасова назвала свиньёй фигуристку, обвинившую россиян в употреблении допинга
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Свинья! Настоящая свинья! Откуда они знают, что принимали наши спортсмены, куда и когда они ходили», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

28 сентября Дюамель обвинила пару Ксения Столбова — Фёдор Климов в употреблении допинга: «Они после разминки шли в раздевалку с врачом Шветским. Я всегда находила это странным».

Ранее Дюамель поддержала американского фигуриста Винсента Чжоу, обвинившего россиян в употреблении допинга.

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