Тарасова назвала свиньёй фигуристку, обвинившую россиян в употреблении допинга
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«Свинья! Настоящая свинья! Откуда они знают, что принимали наши спортсмены, куда и когда они ходили», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».
28 сентября Дюамель обвинила пару Ксения Столбова — Фёдор Климов в употреблении допинга: «Они после разминки шли в раздевалку с врачом Шветским. Я всегда находила это странным».
Ранее Дюамель поддержала американского фигуриста Винсента Чжоу, обвинившего россиян в употреблении допинга.