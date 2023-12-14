Тренер Горбачёвой — о пропаже фигуристки: самые страшные 48 часов в моей жизни

Тренер по фигурному катанию Влада Данилкина рассказала об инциденте с пропажей своей ученицы Алины Горбачёвой.

«Это самые страшные 48 часов моей жизни, больше не хочу такого никогда испытать. Слава богу, что всё закончилось, что всё хорошо», — цитирует Данилкину Sport24.

Она также добавила, что всё время находилась с тренером Софьей Федченко и отвечала на звонки. По её словам, они не спали двое суток, не переставая вести поиски.

29 августа мама Горбачёвой сообщила о пропаже дочери. 16-летняя спортсменка накануне покинула каток «Чкалов Арена» и вошла в парк у Москвы-реки, после чего её никто не видел. В итоге оказалось, что Алина жива и здорова: сначала она попала на камеры видеонаблюдения в кафе, а затем сотрудники полиции нашли её в одном из торговых центров столицы.

Ранее сообщалось, что тренер Горбачёвой признала себя виновной в инциденте с пропажей фигуристки.