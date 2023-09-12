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Теннисистку Халеп отстранили на четыре года за нарушения антидопинговых правил

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Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп дисквалифицирована на четыре года за нарушения антидопинговых правил.
Теннисистку Халеп отстранили на четыре года за нарушения антидопинговых правил
  • Gettyimages.ru
  • © Julian Finney

Взятая во время участия в Открытом чемпионате США допинг-проба румынки показала положительный результат на запрещённый роксадустат, сообщается на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

По словам спортсменки, она никогда в жизни не думала об употреблении допинга. Срок наказания Халеп истечёт 6 октября 2026 года.

31-летняя теннисистка является победительницей 24 турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Также на её счету победа на «Ролан Гаррос» 2018 года и на Уимблдоне (2019). Она стала третьей в истории теннисисткой, которой удалось заработать более $40 млн призовых.

Ранее шведский теннисист Микаэль Имер был дисквалифицирован на полтора года за нарушение антидопинговых правил.

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