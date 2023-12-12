«Бесчеловечное и низкое»: президент «Анкарагюджю» арестован за нападение на арбитра после матча

Президент турецкого футбольного клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа напал на арбитра Халила Умута Мелера после матча чемпионата страны и ударил его кулаком в лицо. Рефери упал на газон и получил ещё несколько ударов ногами от двоих мужчин. Все трое нападавших были арестованы во вторник. Произошедшее вызвало осуждение со стороны как футбольной общественности, так и руководства Турции.

Матч 15-го тура чемпионата Турции по футболу между «Анкарагюджю» и «Ризеспором», прошедший в понедельник вечером на столичном стадионе «Эрьяман», завершился громким скандалом. В начале встречи арбитр Халил Умут Мелер не засчитал гол нападающего хозяев Али Соу, а сразу после перерыва показал ему второй горчичник и отправил в раздевалку. В итоге «черноморские ястребы» провели второй тайм в большинстве и сумели добыть ничью, сравняв счёт на седьмой компенсированной минуте. Правда, непосредственно перед голом судья уравнял составы — защитник гостей Эмир Хан Топчу также был выдворен с поля.

Вопиющий инцидент произошёл уже после финального свистка. Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа выбежал на газон и ударил кулаком в лицо арбитра встречи Мелера. Судья не устоял на ногах и упал, получив вдогонку несколько ударов ногами от двоих мужчин. В потасовку экстренно вмешалась служба безопасности, рефери удалось подняться на ноги и покинуть поле. Вскоре и арбитра, и президента «Анкарагюджю», который внезапно почувствовал себя плохо, увезли в больницу.

Мелеру была оказана первая помощь и проведены необходимые обследования, в том числе магнитно-резонансная томография головы. По сообщению главного врача медицинского центра, жизни и здоровью арбитра ничего не угрожает, однако у него диагностирован перелом глазницы и гематома. Пострадавший останется под наблюдением медиков до среды, и в случае положительной динамики будет выписан домой.

В Турецкой футбольной федерации жёстко осудили поступок Коджи, обещали внимательно следить за административным процессом и наказать всех причастных к инциденту. Кроме того, было принято решение приостановить матчи во всех лигах страны на неопределённый срок.

«Это бесчеловечное и низкое нападение было направлено против всего турецкого футбола. Любой, кто нападает на арбитров и поощряет преступления против них, является соучастником этого отвратительного преступления», — говорится в заявлении организации.

Спустя несколько часов после происшествия на официальном сайте «Анкарагюджю» появилось сообщение с извинениями.

«Мы глубоко опечалены произошедшим... Мы приносим извинения турецким футбольным болельщикам, а также всему спортивному сообществу за прискорбный инцидент, имевший место после матча с командой «Ризеспор» на стадионе «Эрьяман», — говорится в нём.

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Однако избежать широкого резонанса не удалось. О ситуации быстро стало известно по всему миру, видеозаписи разошлись по социальным сетям, шокировав футбольное сообщество и обычных поклонников спорта. Избитого арбитра поддержали представители ведущих клубов Турции, в том числе «Галатасарая», «Фенербахче» и «Бешикташа».

Вице-президент «Трабзонспора» Зейят Кафкас уже навестил Мелера в больнице. По его мнению, произошедшее полностью деморализовало судью и нанесло непоправимый удар по имиджу страны в мире. Отдельно он высказался об ударах ногами по лежачему.

«В любой драке, когда один падает, второй отступает. Мы говорим даже не о спортивных законах, а о человеческих принципах. Это преступление во всех отношениях», — приводит слова Кафкаса местное издание A Spor.

В свою очередь, глава ФИФА Джанни Инфантино, комментируя произошедшее, подчеркнул, что в футболе нет места насилию — ни на поле, ни за его пределами. Не остался в стороне от резонансного происшествия и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я осуждаю нападение на арбитра Халила Умута Мелера после матча «Анкарагюджю» — «Ризеспор», желаю ему скорейшего выздоровления. Спорт означает мир и братство. Он несовместим с насилием. Мы не допустим насилия в турецком спорте», — приводит его заявление ТАСС.

Между тем, Коджа и ещё два человека были арестованы во вторник по подозрению в нападении на Мелера. Ранее их допросили представители прокуратуры Анкары. Зачинщик потасовки не согласился с выдвинутыми против него обвинениями.

«Этот инцидент произошёл из-за неправильных решений арбитра и его подстрекательского поведения. Моя цель состояла в том, чтобы словесно всё высказать судье и плюнуть ему в лицо. Однако я ударил его по лицу. Но мой удар не приведёт к перелому. После моего удара рефери постоял около 5—10 секунд, а затем резко упал на землю. И они немедленно увели меня с места преступления из-за того, что у меня обострилось заболевание сердца. Я не знаю ни о каких событиях, кроме этого. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Коджи «Чемпионат» со ссылкой на TRT Haber.

Что касается пострадавшего, он уже заявил, что не согласен с обидчиком в трактовке скандального эпизода, а потому, скорее всего, не примет извинений.

«Фарук Коджа кричал мне: «Я прикончу тебя!» Затем он снова обратился ко мне и сказал: «Я убью тебя». Я являюсь истцом и заявителем в этом деле против Коджи и других лиц. Я не пойду на компромисс», — приводит слова Мелера A Spor в соцсети Х.

По мнению спортивного юриста Анила Динчера, президенту «Анкарагюджю» не позавидуешь. В соответствии с дисциплинарным кодексом местной федерации его могут отстранить от любой футбольной деятельности на срок от 18 до 24 месяцев, а так как судьи считаются должностными лицами, то за умышленное причинение вреда может быть назначено наказание в виде лишения свободы до трёх лет. При этом вердикт может быть более жёстким, так как Коджа выбежал на поле.