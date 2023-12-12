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Эрдоган осудил нападение на судью президентом футбольного клуба «Анкарагюджю»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил президента футбольного клуба «Анкарагюджю», который избил судью.

«Я осуждаю нападение на судью Халила Умута Мелера и желаю ему скорейшего выздоровления. Спорт – это мир и братство. Спорт несовместим с насилием», — написал Эрдоган.

После завершения матча 15-го тура чемпионата Турции с «Ризеспором» на поле выбежал президент клуба Фарук Коджа и ударил кулаком по лицу судью, который упал на газон.

Рефери сумел подняться и покинул поле.

Ранее хет-трик Гайча принёс «Ризеспору» победу над «Буджаспором» в Кубке Турции.

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