Плохая репутация: звезду НБА Грина отстранили на пять матчей за удушающий захват во время потасовки

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин дисквалифицирован на пять матчей за участие в потасовке, произошедшей во встрече регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой». На второй минуте между командами завязалась потасовка, в ходе которой четырёхкратный чемпион НБА схватил за шею центрового соперника Руди Гобера. Как объяснили в Ассоциации, столь строгий вердикт вынесен в связи с тем, что у баскетболиста уже были многочисленные нарушения дисциплины. По данным СМИ, из-за отстранения спортсмен потеряет почти $770 тыс.

В последнее время драки в НБА стали настоящей редкостью. Если ещё 20 лет назад такие события происходили довольно часто, а иногда и вовсе вели к ужасающим последствиям, как, например, в нашумевшем противостоянии «Детройта» и «Индианы», то сейчас всё ограничивается максимум парой потасовок. И во многом причина в строгом отношении к такого рода инцидентам и жёстким санкциям со стороны Ассоциации. Ведь спортсмены рискуют не только пропустить солидный отрезок первенства, но и лишиться денег. Тем не менее иногда такие эпизоды всё же случаются. И один из таких произошёл в недавней встрече с участием «Голден Стэйт» и «Миннесоты».

По воле календаря в середине ноября пути команд пересеклись два раза подряд: сначала в рамках регулярного чемпионата, потом — во внутрисезонном турнире, который НБА устраивает впервые в истории. И первое противостояние запомнилось не только 38 очками Стефена Карри, отчаянно пытавшегося спасти «Уорриорз» от поражения, но и перепалкой между звёздами коллективов — Дрэймондом Грином и Энтони Эдвардсом. В середине заключительной четверти лидер «Тимбервулвз» заставил сфолить форварда соперника, после чего услышал от него пару ласковых. Но не отреагировал на провокации и помог партнёрам довершить начатое и добиться успеха — 116:110.

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Эта небольшая склока не давала повода предположить, что начало следующей встречи обернётся скандалом. Уже на второй минуте друг с другом сцепились защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон и форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниелс, при этом зачинщиком стал именно первый. Четырёхкратный чемпион НБА в довольно жёсткой манере преградил оппоненту путь к кольцу, после чего конфронтация продолжилась уже у центрального круга. В результате, пострадавший порвал снайперу «Уорриорз» майку, а на паркете чуть было не завязалась драка.

Однако больше всех пострадал не один из зачинщиков, а центровой «Тимбервулвз» Руди Гобер. Он пытался выступить в роли миротворца и отгородить Томпсона от одноклубника, но в дело вмешался Грин. Форвард хозяев сзади подбежал к французу, схватил его за шею и оттащил от эпицентра событий. Судьи сочли его поведение слишком агрессивным и удалили с площадки за компанию с Томпсоном и Макдэниелсом. Несмотря на отсутствие двух своих звёзд и пропускавшего встречу из-за повреждения Карри, «Уорриорз» сражались до последнего, но всё же вновь уступили — 101:104.

Инцидент вызвал огромный резонанс в НБА, причём мнения разделились как относительно вердикта судей, так и действий игроков. Наставник «Уорриорз» Стив Керр ожидаемо вступился за своих подопечных и заявил, что Грин лишь пытался защитить Томпсона, а сам Клэй и вовсе не заслуживал удаления. В свою очередь, Гобер назвал «клоунским» поведение Дрэймонда и призвал лигу должным образом отреагировать на него.

И в НБА прислушались к просьбам двукратного обладателя приза «Лучшему оборонительному игроку». Спустя сутки на официальном сайте лиги сообщили об отстранении Грина на пять матчей за «эскалацию конфликта на площадке и насильственный захват за шею неспортивным и опасным образом». Таким образом, он не только не сможет помочь коллективу в двух встречах с «Оклахомой», а также «Хьюстоном», «Финиксом» и «Сан-Антонио», но и потеряет суммарно $769 705 тыс. Ведь за этот отрезок он не будет получать зарплату. В свою очередь, наказание также постигло и других участников эпизода, но оказалось в разы менее жестоким. Томпсон, Макдэниелс и Гобер были оштрафованы на $25 тыс., но избежали дисквалификаций.

Безусловно, столь серьёзные санкции в отношении любого другого спортсмена за такой проступок вызвали бы вопросы. Но в случае с Грином свою роль сыграла его репутация и многочисленные нарушения дисциплины, о чём и дали понять в Ассоциации. И поспорить с этим сложно. Ведь в этом сезоне американец уже изгонялся с паркета. Произошло это в матче с «Кливлендом», когда Дрэймонд получил два технических фола к середине третьей четверти. Первый из них ему выписали за жёсткое нарушение на Джордже Ньянге при борьбе за подбор, а второй — за толчок Донована Митчелла.

Правда, в этом случае не обошлось без небольшой провокации со стороны защитника «Кавальерс». Изначально судьи не заметили противоправных действий со стороны форварда «Уорриорз» и вряд ли бы обратили внимание на этот момент, если бы Митчелл со всей скорости не влетел в Грина в центре площадки. Таким образом, он сам получил «технарь», но заставил судей пересмотреть весь эпизод. И после этого Дрэймонд также удостоился наказания.

Однако оправдывать Грина не стоит, ведь он носит звание одного из самых недисциплинированных баскетболистов в истории НБА. По числу удалений он занимает второе место (18), уступая лишь единоличному рекордсмену в лице Рашида Уоллеса (29), а его буйный нрав зачастую проявляется не только на самой площадке, но и за её пределами. Так, перед началом прошлой регулярки Дрэймонд ударил по лицу партнёра по команде Джордана Пула на тренировке, чуть было не отправив того в нокаут. И хотя впоследствии они провели бок о бок весь год, прежней химии уже не было, да и взаимопонимание с другими партнёрами было утеряно. Разыгрывающий провёл крайне невнятный чемпионат и был обменян в «Вашингтон», хотя считался невероятно перспективным.

Ранее из-за конфликта с ним покинул Сан-Франциско и другой баскетболист, причём гораздо более звёздный. В ноябре 2018-го Грин серьёзно поссорился с Кевином Дюрантом, когда не поделился с ним мячом в ходе одной из атак в матче с «Лос-Анджелес Клипперс». Тот воспринял это очень негативно и предъявил претензии партнёру, на что получил очень грубый ответ. Как стало известно потом, Дрэймонд принизил его значимость для коллектива и напомнил, что «Голден Стэйт» брал чемпионство и до его прихода, — и это в последний год контракта одноклубника.

В итоге подопечные Керра вновь добрались до финала, но уступили «Торонто», потеряв из-за травм не только Дюранта, но также и Томпсона. А сам Кевин уже летом отправился в «Бруклин». И хотя потом форварды помирились, а в своём споре обвинили руководство клуба, его уход во многом был обусловлен натянутыми отношениями с Дрэймондом.

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Можно вспомнить и другие примечательные страницы в биографии Грина. Он хватал за горло Джеймса Хардена, дрался с Брэдли Билом, наступал на лежащего на паркете Домантаса Сабониса, бросал мячом в Рассела Уэстбрука и очень много спорил с судьями. Во многом, именно этим обусловлено его невероятное число технических фолов, впоследствии выливавшихся в удаления.

При этом был случай, когда неоднозначное поведение Грина не только помешало «Голден Стэйт» взять верх в отдельно взятом матче, но и лишило его трофея. В плей-офф 2016 года форвард неоднократно проявлял несдержанность и применял различного рода запрещённые приёмы во время матча. Причём особенно часто он метил противникам в пах. Сначала пострадал центровой «Оклахома-Сити» Стивен Адамс, а в финале — лидер «Кливленда» Леброн Джеймс. К этому моменту «Уорриорз» вели 3:1 в серии и были в шаге от завоевания второго подряд трофея, но потом потерпели три подряд поражения. И кто знает, как бы всё повернулось, если бы Дрэймонд не пропустил пятую домашнюю встречу из-за дисквалификации.

Оттого многие посчитали кармическим наказанием эпизод, когда жертвой такого удара стал сам Грин. В недавнем противостоянии с тем же «Кливлендом» он получил в пах от Джарретта Аллена и с трудом поднялся с паркета. И хотя сумел вернуться на площадку, добиться успеха «Голден Стэйт» не помог.