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Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» победить «Финикс» в матче НБА

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«Сан-Антонио Спёрс» одержал победу над «Финикс Санс» в игре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила в Финиксе и завершилась со счётом 132:121 (39:20, 36:35, 28:34, 29:32) в пользу гостей.

Первый номер драфта НБА 2023 года Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио» стал самым результативным игроком матча, оформив дабл-дабл (38 очков и десять подборов).

Вембаньяма стал третьим после американцев Леброна Джеймса и Кевина Дюранта баскетболистом младше 20 лет, который записал на свой счёт не менее 35 очков, десять подборов и два блок-шота в одной игре НБА. При этом для 19-летнего француза прошедшая встреча стала самой результативной в лиге.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия Севенти Сиксерс» договорился об обмене разыгрывающего Джеймса Хардена в «Лос-Анджелес Клипперс».

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