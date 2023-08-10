«Готовая команда будущего»: сборная России по баскетболу переживает смену поколений

Сборная России по баскетболу одержала две победы над национальной командой Ирана в товарищеских матчах, прошедших в Перми. При этом в её составе были преимущественно молодые игроки, приглашения не получил ни один из спортсменов, представлявших страну на чемпионате мира 2019 года и квалификационном турнире к Олимпиаде в Токио. Как Зоран Лукич занимается омоложением вверенного ему коллектива и кого уже сейчас можно считать его лидерами — в материале RT.

С момента последнего выступления сборной России на крупном международном турнире прошло четыре года. В 2019-м подопечные Сергея Базаревича квалифицировались на чемпионат мира в Китае и даже преодолели первый групповой этап, но во втором проиграли ключевой матч Польше, заняли третье место и не смогли пробиться в плей-офф. С того момента команда больше ни разу не попадала на крупные форумы. Сначала провалила отбор и не смогла квалифицироваться на летние Олимпийские игры в Токио, а затем была исключена из числа участников Евробаскета из-за ситуации на Украине. К этому моменту пост главного тренера уже занял серб Зоран Лукич. Правда, в 2021-м он вряд ли осознавал, что именно ему придётся осуществлять масштабную перестройку состава.

Спустя два года необходимость в серьёзных кадровых изменениях назрела окончательно. Большинство ярких представителей предыдущего поколения уже давно перешагнули 30-летний рубеж, а некоторые и вовсе приближались к заключительному этапу своих карьер. Чемпион НБА в составе «Кливленда» Тимофей Мозгов и лучший атакующий защитник в стране в XXI веке Виталий Фридзон отметили 37-й день рождения, статус ветеранов обрели Андрей Воронцевич, Никита Курбанов и Алексей Швед, недалеко от этого были и братья Дмитрий и Михаил Кулагины. Смена поколений напрашивалась сама собой, но отстранение от соревнований сделало её неотвратимой. Ведь какой смысл наигрывать пусть и опытных, но возрастных атлетов, если сроки возвращения на международную арену не определены?

Также по теме С черепно-мозговой травмой: СМИ сообщили о госпитализации чемпиона Европы по баскетболу Шабалкина после нападения СМИ сообщили об избиении бывшего баскетболиста сборной России Никиты Шабалкина. В ГУ МВД по Московской области подтвердили, что...

В свете этого решение Лукича провести масштабные рокировки выглядело логичным. В февральских матчах с сербскими «Мегой» и ФМП на паркет выходили исключительно баскетболисты не старше 1997 года рождения, а в июньских встречах с Белоруссией в заявку впервые попал игрок 2004 года рождения. Им стал центровой Максим Савченко, защищающий цвета московской МБА. Правда, тот принял участие лишь в первом матче (80:83), а второй провёл на скамейке запасных (83:78) и, таким образом, не помог партнёрам взять реванш за поражение двухдневной давности.

Продолжились эксперименты и в ходе состоявшейся в августе двухматчевой серии с командой Ирана. Лукич вновь не вызвал на сборы ни одного ветерана, сделав ставку на молодёжь. На тренировки в Москву прибыли 24 человека, а на товарняки в Пермь отправились 16 игроков. Причём четверо из них не были задействованы в противостоянии с белорусами, а Антон Квитковских и вовсе не получал приглашения в сборную с февраля, как и форвард «Локомотива-Кубани» Андрей Мартюк.

«Что касается изменений — фактически оно только одно, и я даже не могу в полной мере назвать это изменением: в этот раз к команде подключился Андрей Мартюк. На майских сборах он не присутствовал по причине физического состояния. Было принято решение, что Андрей присоединится к нам, когда вылечит травму. Сейчас он здоров, и находится с коллективом… Пожалуй, главным сюрпризом будет то, что мы представляем очень молодую команду. Средний возраст — 23 года. Это настоящая, готовая команда будущего», — приводит слова Лукича пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Как продемонстрировал первый же матч с Ираном, вызов Мартюка был оправданным. Форвард собрал девять подборов и «настрелял» 15 очков, став самым результативным в сборной России (72:59). Да, для этого ему потребовалось совершить 13 бросков, да и четыре потери смотрятся не лучшим образом, но это говорит как об отсутствии опыта, так и об активности спортсмена, не стесняющегося брать инициативу в свои руки. Кстати, спустя четверо суток он получил значительно меньше времени и ограничился лишь семью очками, зато поработал над эффективностью и ни разу не промазал с игры.

«Конечно, много чего не делали из того, что говорил тренер, но приблизительно понимали, как действовать, и от этого преобладало спокойствие. Тем более сразу первая или вторая комбинация были [заточены] на меня — тренер доверил, я уверенно атаковал и всё. Спасибо за возможности забить», — поделился эмоциями от выступления в первой встрече Мартюк.

Безусловно, пока форварда «Локомотива-Кубань» преждевременно называть лидером обновлённой национальной команды. Как намекнул сам Лукич, та лишь строится и постепенно обретает форму, а возможность продемонстрировать себя есть у каждого. Но в костяк форвард явно входит. Равно как и защитники Александр Щербенёв и Тимофей Герасимов, получивший звание капитана. Оба выходили на паркет во всех встречах, причём последний лишь однажды провёл на нём менее 20 минут. И хотя результативностью он не блещет (исполнил лишь 16 бросков с игры и однажды добрался до отметки в 10 очков), считается одним из важнейших элементов в построениях сербского специалиста. Лишнее подтверждение тому — первое место по передачам (3,7 в среднем) и по показателю «плюс/минус» в 2023-м.

Верхнюю строчку в таблице ассистентов с ним делит тот же Щербенёв, которого смело можно назвать главной опцией коллектива в атаке. Если с «Мегой» и ФМП он выглядел не лучшим образом и оба очка набрал со штрафных, то в оставшихся «заколачивал» не менее 12 и дважды становился самым результативным баскетболистом команды. И это при том, что до нынешнего сезона не был твёрдым игроком основы даже в «Локомотиве-Кубань». Если смотреть на средние значения, то за год его продуктивность не сильно увеличилась (7,1 очка вместо 6,3), но шансов проявить себя стало гораздо больше. В сезоне-2021/22 он лишь 12 раз выходил в старте, а в предыдущем — уже 38. И помог краснодарцам добраться до финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

В современном баскетболе трёхочковые можно назвать чуть ли не ключевым аспектом игры. И помимо Мартюка, на роль главных «дальнобойщиков» претендует трио в лице Максима Барашкова, Антона Квитковских и Самсона Руженцева, ранее выступавшего в NCAA за Университет Флориды. Пусть им и нечасто представляется возможность бросать из-за дуги (не более трёх попыток в среднем), но процент попаданий впечатляет. У последнего он составляет 40%, а у двух других и того выше. А это более чем впечатляющие цифры.

Особенно в этом плане удивляет меткость того же Мартюка. Если в НБА «растягивающие большие» уже являются нормой, а стабильной «трёшкой» могут похвастаться многие центровые, то в той же Единой лиге ВТБ это большая редкость. В минувшем чемпионате в топ-10 по проценту точных трёхочковых вошёл лишь двое «больших» ростом свыше 210 сантиметров — Евгений Минченко из МБА и Никола Милутинов из ЦСКА, впоследствии признанный «самым ценным игроком» регулярки и летом отправившийся в «Олимпиакос».

При этом Барашков стал настоящим героем второй встречи с Ираном, отгрузив девять очков подряд и уступив по этому показателю лишь Герасимову и Щербенёву. И это с учётом того, что на первую он даже не попал в состав.

«Сегодня все наши баскетболисты получили достаточно игрового времени, чтобы проявить себя. В этой игре я увидел меньше «глупостей» и ошибок, чем в прошлом матче, и не волновался за промахи. Мы создавали больше открытых бросков, а когда вышел Максим Барашков и «выстрелил», я даже не удивился: он пропустил прошлую игру и показал суперкомпенсацию. Я рад, что удалось попробовать силы всех игроков, при этом не «потерять» их и не травмировать перед новым сезоном», — сказал Лукич после убедительной победы со счётом 71:57.

Если говорить об обороне, то на общем фоне выделяется Филипп Гафуров, здорово проявляющий себя при борьбе под щитом. Мощный форвард ЦСКА делит третью строчку по среднему количеству подборов (3,5) и лидирует по блок-шотам (1,0). При этом в первом матче с Ираном он записал на свой счёт треть от всех перехватов коллектива.

Также по теме «Хотим повторить ещё раз»: УНИКС победил «Локомотив-Кубань» и впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ Казанский УНИКС впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии подопечные Велимира Перасовича взяли верх над...

Примечательно, что Гафуров остаётся единственным представителем некогда гегемона российского баскетбола, в последнее время регулярно вызывающимся в первую сборную страны. Представить такое ещё пару-тройку лет назад было невозможно, но сейчас реальность такова. В 2023-м звание базового клуба национальной команды перешло к МБА, делегировавшего сразу семь представителей на матчи с Ираном. Троих отправил «Локомотив-Кубань», по два — «Пари НН» и «Самара», из «Зенита» и «Енисея» приехали тот же Герасимов и Сергей Балашов соответственно.

И это очень ярко демонстрирует ту ситуацию, в которой сейчас находятся ведущие коллективы Единой лиги ВТБ. В грандах бал правят легионеры, в то время как талантливые россияне вынуждены либо уезжать в менее сильные клубы, либо довольствоваться малым количеством игрового времени. А это не может идти на пользу развитию.

В начале 2022-го некоторые эксперты полагали, что сложная геополитическая ситуация спровоцирует отток легионеров из чемпионата, вследствие чего наставники будет больше доверять молодёжи. Но произошло это лишь частично. Показательным в этом плане был финал плей-офф, где стартовый состав одной из команд состоял сплошь из легионеров. Если «Локомотив-Кубань» позволял юным россиянам проводить на площадке «большие минуты», то УНИКС делал ставку на иностранцев. Из отечественных баскетболистов доверием Велимира Перасовича пользовались лишь 33-летний Вячеслав Зайцев, да Георгий Жбанов. Но и тот под конец серии стал проводить на площадке около десяти минут.