«Хотим повторить ещё раз»: УНИКС победил «Локомотив-Кубань» и впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии подопечные Велимира Перасовича взяли верх над «Локомотивом-Кубань», одолевшим на предыдущей стадии ЦСКА. По ходу пятого матча преимущество казанцев достигало 25 очков, а самым результативным в их составе стал македонский баскетболист Ненад Димитриевич, который установил личный рекорд результативности. По словам главного тренера, в следующем сезоне команда постарается повторить свой успех.

В Единой лиге ВТБ произошло историческое событие: трофей впервые в истории отправляется в Казань. УНИКС в серии до четырёх побед оказался сильнее «Локомотива-Кубань» и с пятой попытки сумел выиграть турнир. До этого команда из Татарстана четыре раза довольствовалась серебряными медалями, неизменно уступая в финале ЦСКА.

Правда, нынешний финал отличался от предыдущих, поскольку в соперниках у казанцев был не гегемон российского баскетбола, а молодой коллектив из Краснодара. Поэтому в этот раз именно подопечных Велимира Перасовича считали фаворитами противостояния.

Команда достаточно мощно провела первую половину сезона, только дважды уступив в 22 матчах. Лишь на втором этапе регулярного чемпионата, когда пришлось играть исключительно с сильнейшими, у коллектива произошёл небольшой спад. Однако казанцы, несмотря на пять поражений в шести заключительных матчах группового этапа, сохранили второе место и в первом раунде плей-офф легко справились с «Пармой», не отдав ни одного матча.

А в полуфинале им удалось взять у «Зенита» реванш за прошлогоднее поражение. Главными героями противостояния стали Винс Хантер и Ненад Димитриевич. В седьмом матче серии македонец в последней четверти принёс своей команде 18 очков из 28. Именно его точный бросок помог казанцам сравнять счёт за пять секунд до финальной сирены. Американец же после заступа Андрея Зубкова в последней атаке распорядился своим шансом, заработал два штрафных, один из которых реализовал и вывел УНИКС в финал.

Что касается «Локомотива-Кубань», то коллектив неудачно начал сезон, потерпев четыре поражения в шести матчах, но затем потихоньку наладил игру и финишировал пятым. В первом раунде плей-офф железнодорожники достаточно легко справились с «Пари НН», а затем преподнесли главную сенсацию турнира, выбив из борьбы ЦСКА в год столетия клуба.

В этом противостоянии всё также решалось в седьмом матче. Дело дошло до овертайма, в котором инициативу взял на себя Александр Щербенёв. В ключевой момент он забросил трёхочковый, а затем заработал и реализовал два штрафных, после чего «Локомотив» повёл «+5». Армейцы в оставшееся время отчаянно пытались догнать соперника, сделав ставку на дальние броски, но Алексей Швед, Даллас Мур и Деян Давидовац свои возможности не реализовали.

Воодушевлённые успехом краснодарцы повели и в финальной серии, уверенно обыграв УНИКС на выезде — 88:76. Однако затем казанцы сумели перехватить инициативу. Три следующие встречи складывались по примерно одному сценарию: «Локомотив» проваливал начало встречи, потом навёрстывал упущенное (в одном из матчей отыграл 21 очко), и далее зрителей ждала нервная концовка. Краснодарцы действовали самоотверженно (в третьей встрече форвард Окаро Уайт в столкновении потерял четыре зуба), однако в ключевых моментах фортуна благоволила казанцам — 79:76, 82:81 и 90:88 ОТ.

Пятый матч, проходивший в столице Татарстана, не стал исключением для «Локомотива» — в первой половине у них не летело от слова совсем, и все попытки Александра Секулича перетрясти состав не давали плодов. Более того, приводили к неразберихе в защите, из-за чего на 18-й минуте матча казанцы повели с разницей в 25 очков, что было сродни приговору.

Впрочем, спасать ситуацию краснодарцы за эту серию уже научились и в третьей четверти вновь продемонстрировали, как умеют это делать, совершив рывок — 13-2. Однако при своих болельщиках УНИКС просто не мог растерять всё преимущество. Вновь чудеса начал творить Димитриевич, тем не менее на последний перерыв команда уходила не с таким значительным перевесом («+12»). Казалось, вся борьба ещё впереди, но на концовку встречи у «Локомотива-Кубань» просто не хватило сил. В отличие от предыдущих, эта встреча завершилась без нервотрёпки для болельщиков — 98:89.

Казанцы впервые в истории завоевали трофей. При этом, по мнению Перасовича, ключевым в противостоянии стал не последний матч, а второй домашний.

«Мы его практически проиграли, но боролись до конца и сумели сравнять счёт в серии. После этого я знал, что если нам удастся выиграть один из двух матчей в Краснодаре, то получим шанс завоевать титул. Но мы победили дважды и дома уже не имели права проиграть перед своими болельщиками. Это огромное достижение! В первую очередь хочу поздравить своих игроков, тренерский штаб, болельщиков и в особенности семью Богачёвых. Потому что это большой успех всего клуба. Надеюсь, нам удастся повторить его в будущем», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

Самым ценным игроком плей-офф был признан Димитриевич. В последнем матче македонец набрал 34 очка и обновил рекорд результативности в Единой лиге ВТБ. После встречи баскетболист не сдержал слёз.

«Мы не могли проиграть с такой поддержкой, хотя «Локо» дал нам бой. У них классная команда. Они доставили нам много проблем в силовом баскетболе, бились до конца в каждой из пяти игр. Но мы оказались чуточку сильнее. Спасибо партнёрам и тренерам за доверие. Без них я бы не получил приз MVP. Великолепный год для меня и моей семьи в Казани», — цитируют «Известия» Димитриевича.

В то же время президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил, что каждый матч финальной серии между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» получился очень напряжённым.

«Локо», конечно, влюбляет в себя своей позицией, нацеленностью на молодых российских игроков. Но очень хотел УНИКС впервые победить. Финал не по счёту в серии, а по напряжению в каждом матче — невероятный. Оно было настолько высоко, что нашло выход в конце матча в небольшой потасовке», — приводит слова Кущенко ТАСС.

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Генеральный директор лиги Илона Корстин, в свою очередь, радовалась атмосфере, которая царила в городе в этот день.

«УНИКС достоин чемпионства, у них отличная команда. И отдельно хочется порадоваться за Евгения Борисовича Богачёва. У него юбилей, 25 лет возглавляет клуб, и команда преподнесла такой подарок. Мне очень понравилась атмосфера. Я с трудом доехала до арены: кажется, весь город стекался на баскетбол. Это невероятно, к этому мы стремимся в лиге. У нас прирост зрителей, популярность баскетбола растёт, приходят даже не чисто баскетбольные зрители», — сказала Корстин.

А самым счастливым человеком в этот день выглядел президент УНИКСа Евгений Богачёв. Он пообещал сохранить костяк команды на следующий сезон и повторить успех.

«У нас было серебро Единой лиги ВТБ, победы в Лиге чемпионов ФИБА, Кубке Европы, Кубке Североевропейской лиги — все кубки были, но с этим я тянул до юбилея! Что чувствую сейчас? Однажды спросили у человека из Сибири, что он испытывает прямо сейчас. Он сказал: «Чувство голода и холода осталось, но появилось глубокое моральное удовлетворение». Так что огромное удовлетворение. Верили, что станем чемпионами. Но мы хотели стать и чемпионами Евролиги. Не вовремя на нас накинули капкан. Так что всё впереди», — приводит слова специалиста «Бизнес Online».

Бронзовым призёром турнира в итоге стал московский ЦСКА. Даже в отсутствие Алексея Шведа армейцы всё же справились с «Зенитом» — 4:1.