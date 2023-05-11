Тренер УНИКСа предпочёл бы менее нервные победы над «Локомотивом-Кубань»
«Конечно, хотелось бы выигрывать матчи менее нервно, но я отмечу характер наших ребят, особенно Винса Хантера. Мы очень рады вернуть себе преимущество домашней площадки», — цитирует Перасовича пресс-служба УНИКСа.
Он признался, что очень доволен результатом.
«Локо» играет очень агрессивно. Им удалось очень быстро ликвидировать наш отрыв, созданный в первой четверти. Нам было очень сложно сдержать их рывок», — добавил Перасович.
Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 82:81. Счёт в противостоянии — 2-1 в пользу УНИКСа. Следующий матч состоится в Краснодаре 13 мая.
Ранее сообщалось, что ЦСКА нанёс поражение петербургскому «Зениту» в третьем матче серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ.