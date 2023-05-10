ЦСКА повёл в серии за третье место Единой лиги ВТБ с «Зенитом»
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Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 71:60 в пользу столичного клуба.
У победителей по 15 очков набрали Даллас Мур и Никола Милутинов. У проигравших самым результативным стал Трент Фрэйзер, который записал в свой актив 14 очков.
Счет в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу армейцев. Четвёртая игра пройдёт 12 мая в Санкт-Петербурге.
Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что ситуация с Алексеем Шведом повлияла на моральное состояние ЦСКА.