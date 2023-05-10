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ЦСКА повёл в серии за третье место Единой лиги ВТБ с «Зенитом»

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Московский баскетбольный клуб ЦСКА нанёс поражение петербургскому «Зениту» в третьем матче серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ.
ЦСКА повёл в серии за третье место Единой лиги ВТБ с «Зенитом»
  • Gettyimages.ru

Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 71:60 в пользу столичного клуба.

У победителей по 15 очков набрали Даллас Мур и Никола Милутинов. У проигравших самым результативным стал Трент Фрэйзер, который записал в свой актив 14 очков.

Счет в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу армейцев. Четвёртая игра пройдёт 12 мая в Санкт-Петербурге.

Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что ситуация с Алексеем Шведом повлияла на моральное состояние ЦСКА.

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