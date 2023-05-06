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Кущенко: баскетболисты ЦСКА обескуражены ситуацией со Шведом

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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что ситуация с защитником ЦСКА Алексеем Шведом повлияла на моральное состояние его одноклубников.
Кущенко: баскетболисты ЦСКА обескуражены ситуацией со Шведом
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«У ЦСКА много проблем небаскетбольных, в том числе связанных с Алексеем. Армейцы, понятное дело, обескуражены ситуацией со Шведом, но им надо возвращаться, надо собраться», — цитирует Кущенко ТАСС.

При этом, по его словам, пока стоит признать, что матч за третье место выглядит немного не так ярко при такой вывеске.

ЦСКА впервые в истории не смог пробиться в финал Единой лиги ВТБ. Армейцы проигрывают петербургскому «Зениту» в серии за третье место со счётом 0-1.

2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее сообщалось, что суд арестовал четвёртого обвиняемого в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа.

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