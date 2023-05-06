Суд арестовал четвёртого обвиняемого в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа
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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Отмечается, что обвиняемый и его защитник просили избрать в качестве меры пресечения домашний арест.
2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.
Ранее отец Шведа сообщил, что баскетболист чувствует себя лучше.