Суд арестовал четвёртого обвиняемого в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Суд арестовал четвёртого обвиняемого в нападении на защитника баскетбольного ЦСКА Алексея Шведа.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Отмечается, что обвиняемый и его защитник просили избрать в качестве меры пресечения домашний арест.

2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее отец Шведа сообщил, что баскетболист чувствует себя лучше.