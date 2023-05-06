Отец Шведа рассказал о состоянии защитника ЦСКА
- РИА Новости
«Я был в больнице вместе с детьми. Он чувствует себя лучше, намного лучше», — приводит слова Шведа «Матч ТВ».
2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.
Ранее сообщалось, что задержан главный подозреваемый в избиении Шведа.