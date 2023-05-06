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Отец Шведа рассказал о состоянии защитника ЦСКА

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Виктор Швед, отец баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, рассказал о состоянии сына.
Отец Шведа рассказал о состоянии защитника ЦСКА
  • РИА Новости

«Я был в больнице вместе с детьми. Он чувствует себя лучше, намного лучше», — приводит слова Шведа «Матч ТВ».

2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее сообщалось, что задержан главный подозреваемый в избиении Шведа.

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