Отец Шведа рассказал о состоянии защитника ЦСКА

Виктор Швед, отец баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, рассказал о состоянии сына.

«Я был в больнице вместе с детьми. Он чувствует себя лучше, намного лучше», — приводит слова Шведа «Матч ТВ».

2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее сообщалось, что задержан главный подозреваемый в избиении Шведа.