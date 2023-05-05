Задержан главный подозреваемый в избиении защитника ЦСКА Шведа

В Следственном комитете России по Москве сообщили, что задержан четвёртый подозреваемый в нападении на защитника московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа.

Злоумышленник был пойман в Московской области. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий, сообщают правоохранители.

Силовики ранее задержали трёх человек по делу Шведа. Все они заявили, что именно четвёртый подозреваемый наносил самые тяжёлые удары спортсмену.

2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее капитан УНИКСа Андрей Воронцевич высказался о нападении на Шведа.