Задержан главный подозреваемый в избиении защитника ЦСКА Шведа
- РИА Новости
Злоумышленник был пойман в Московской области. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий, сообщают правоохранители.
Силовики ранее задержали трёх человек по делу Шведа. Все они заявили, что именно четвёртый подозреваемый наносил самые тяжёлые удары спортсмену.
2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.
Ранее капитан УНИКСа Андрей Воронцевич высказался о нападении на Шведа.