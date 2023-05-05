Воронцевич — о нападении на Шведа: пусть Алексей поправляется поскорее

Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич высказался о нападении на защитника ПБК ЦСКА Алексея Шведа.

«Не стал писать Шведу, звонить. Думаю, сейчас ему нужен покой. Понимаю, что обстановка напряжённая. Желаю ему здоровья. Хочется, чтобы ни у кого не было таких моментов в жизни. Пусть Алексей поправляется поскорее», — цитирует Воронцевича «Спорт-Экспресс».

2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.

После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее суд арестовал всех троих напавших на баскетболиста ЦСКА Шведа.