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Суд арестовал всех троих напавших на баскетболиста ЦСКА Шведа

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Пресненский суд Москвы принял решение арестовать всех троих напавших на защитника ПБК ЦСКА Алексея Шведа.
Суд арестовал всех троих напавших на баскетболиста ЦСКА Шведа
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Глеба Писарева, Князя Амирасланова и несовершеннолетнего обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит слова пресс-службы суда РИА Новости.

2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.

После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому. 

Ранее президент ЦСКА выразил уверенность, что Швед поправится после нападения.

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