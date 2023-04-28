Провокация Льюля, бросок Ябуселе, травма Экзама: матч Евролиги между «Реалом» и «Партизаном» омрачила массовая потасовка

Матч плей-офф Евролиги «Реал» — «Партизан» завершился досрочно из-за потасовки. Её спровоцировал Серхио Льюль фолом на Кевине Пантере. В стычке приняли участие практически все баскетболисты, члены технического персонала и даже охранники клубов. А самым запоминающимся эпизодом стал борцовский бросок Гершона Ябуселе в исполнении Данте Экзама, в результате которого последний получил травмы губы и пальца ноги. Встреча не была доиграна, а лига решительно осудила произошедшее и пообещала вынести решение в течение суток.

Массовая потасовка с участием большей части баскетболистов омрачила второй четвертьфинальный матч Евролиги с участием «Реала» и «Партизана». В концовке встречи у мадридцев почти не осталось шансов на спасение. Они уступали в счёте 15 очков и находились в крайне незавидном положении с учётом того, что первую тоже проиграли.

Неудивительно, что у подопечных Чуса Матео сдали нервы и они двумя фолами спровоцировали драку. Сначала Венсан Пуарье грубо нарушил правила на Кевине Пантере и был удалён с площадки. А затем одного из лидеров белградцев рукой остановил Серхио Льюль. Американец не сдержался и грудью толкнул испанца, но не стал бить его.

Этот эпизод послужил своеобразным спусковым крючком — на помощь партнёрам моментально бросились почти все игроки, а на площадке возникло сразу несколько стычек. Первыми к Пуарье и Льюлю подбежали Гершон Ябуселе и Данте Экзам, которые и стали одними из главных действующих лиц последующих событий. Австралийцу на спину тут же запрыгнул Габриэль Дек и попытался его остановить. Тот вырвался и ответил ударом в живот.

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Затем произошёл самый зрелищный и одновременно опасный эпизод драки. Ябуселе красивым борцовским приёмом сзади швырнул на паркет не видевшего его Экзама.

Тем временем на другом участке Джанан Муса попытался напасть на Пантера, но получил удар от одного из охранников соперника. Следом Матиас Лессор толкнул Мусу на землю. Показательно, что потасовка продолжалась меньше минуты, зато участие в ней успели принять почти все баскетболисты, члены технического персонала и даже представители службы охраны. Спокойно за происходящим наблюдал лишь капитан королевского клуба Руди Фернандес. После окончания потасовки он ушёл в раздевалку, мирно беседуя с главным тренером соперника Желько Обрадовичем. Впрочем, и других игроков удалось быстро успокоить.

Судьи потратили около минуты на изучение повторов инцидента и быстро приняли решение, что продолжать встречу не имеет смысла, поскольку практически все игроки заработали удаления. Таким образом, за минуту 40 секунд до финальной сирены они закончили матч и зафиксировали вторую подряд победу белградцев в серии — 95:80.

К счастью, выплеск эмоций обошёлся без серьёзных травм, а повреждение получил только Экзам. Он сумел покинуть площадку только при помощи врачей и не мог наступать на левую ногу. Позже врач «Партизана» Момо Яковлевич рассказал о состоянии баскетболиста.

«У него разрыв сухожилия указательного пальца ноги. Серьёзная травма. Данте придётся отправиться в Белград на костылях, и там мы ему сделаем рентген. У него также повреждение верхней губы», — цитирует Яковлевича Telegraf.

По его словам, последствия броска Ямуселе могли быть намного более серьёзными. В частности, не готовый к такому приёму со стороны оппонента и не успевший толком сгруппироваться американец рисковал повредить позвоночник.

К слову, после окончания встречи в подтрибунных помещениях едва не произошёл ещё один конфликт. Отец Экзама, Сесил, бывший баскетболист НБА, хотел увидеть своего сына и попасть в раздевалку, но охранники «Реала» не пропустили его. Мужчина сначала спорил с ними, но затем отказался от своей затеи.

Между тем лига вскоре после окончания противостояния выступила с официальным заявлением и объяснила, какие разбирательства последуют в дальнейшем.

«Когда дисквалифицировали игроков, участвовавших в потасовке, и автоматически удалили тех, кто покинул зону скамейки команды, ни у одного из коллективов не осталось двух баскетболистов — установленного регламентом минимума, необходимого для завершения матча. По этой причине игра считается официально завершённой с момента её остановки», — объяснили в Евролиге.

Там также подчеркнули, что все материалы по прошедшим событиям переданы в независимый дисциплинарный комитет, который в течение суток должен вынести вердикт в отношении участников потасовки.

«Евролига решительно осуждает то, что произошло в конце встречи. Такое поведение не соответствует ценностям, которые продвигают лига и её клубы и которые воплощает баскетбол как вид спорта», — отметили в лиге.

А вот сами баскетболисты, принявшие участие в драке, пока предпочли сохранять молчание. После окончания противостояния полиция поначалу блокировала проход в смешанную зону «Визинк-Центра — Паласио де Депортес». Вскоре журналистам разрешили пройти в микст-зону, но в ней никто не остановился.

Прокомментировали произошедшее лишь сохранившие спокойствие Обрадович и Фернандес. Первый отметил, что драки являются частью спорта, и выразил надежду, что продолжения в Сербии не последует.

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«Важно, чтобы ни игроки, ни члены тренерского штаба, ни болельщики «Реала» не испытывали никакого дискомфорта», — заявил специалист.

В свою очередь, капитан мадридцев поблагодарил наставника и назвал ситуацию непростой для его команды.

«Потом произошла эта потасовка. И мы можем обсуждать слова Пантера и Льюля, но мы здесь ради баскетбола. Нельзя, чтобы то, что случилось в последние минуты той игры, повторилось», — подчеркнул Фернандес.

И лишь Пантер, со стычки которого с Льюлем и началась драка, кратко высказал собственную точку зрения. Сделав репост одного из материалов в СМИ об инциденте, американец оставил подпись, что потасовку начал не он.

Зато болельщики продолжают активно обсуждать в соцсетях эффектный борцовский приём Ябуселе на Экзаме. Некоторые считают, что французу следует попробовать себя в единоборствах или даже рестлинге, где подобные броски можно увидеть чаще. Другие возмущены его грубостью и требуют серьёзного наказания. Нашлись и те, кто провёл параллели с футболом и вспомнил массовую потасовку «Барселоны» и «Атлетико», во время которой Диего Марадона нанёс удар коленом по лицу вратарю соперника.