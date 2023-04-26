«Нужно находить новые источники финансирования»: в Госдуме обсудили вопрос возвращения пива на российские стадионы

Представители РФС, РПЛ, Минспорта и МВД приняли участие в заседании комитета Государственной думы по физической культуре и спорту, на котором обсуждалась возможность отмены запрета на продажу пива на стадионах. Большинство выступающих сошлись во мнении, что действующее законодательство нуждается в пересмотре и возвращение слабоалкогольного напитка на арены при соблюдении мер безопасности позитивно повлияет на посещаемость мероприятий, а также улучшит финансовое положение клубов.

Возможно, в скором времени в России вновь разрешат продавать пиво на стадионах. По крайней мере, предпринимаются первые шаги в этом направлении. 26 апреля в Государственной думе состоялось заседание комитета по физической культуре и спорту, посвящённое возвращению напитка на спортивные объекты.

Закон о запрете продажи пива на стадионах действует в стране с 2005 года, но уже больше десяти лет говорят о необходимости его отмены. Ограничения были временно сняты на время чемпионата мира по футболу 2018 года, и этот успешный опыт послужил важным сигналом к тому, что перемены возможны и не приведут к беспорядкам и неадекватному поведению фанатов.

В 2019 году Госдума даже приняла в первом чтении соответствующий законопроект, а в 2022-м в Москве в порядке эксперимента разрешили реализацию алкогольной продукции с содержанием этилового спирта до 16,5% при условии приобретения специальной лицензии.

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И теперь большинство участников заседания в Госдуме сошлись во мнении, что пересмотр действующего законодательства необходим по ряду причин, и одна из главных — финансовая составляющая. Так, по мнению президента РПЛ Александра Алаева, в условиях отстранения от международных турниров продажа пива стала бы хорошим материальным подспорьем для клубов.

«РФС выступает за возвращение пива на стадионы. Это однозначная позиция союза. Клубы теряют деньги, многие партнёры покинули лигу. Также мы столкнулись с низкой посещаемостью. Поэтому возвращение пива на стадионы в нашей ситуации крайне целесообразно», — заявил функционер.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов также сообщил, что в организации приветствуют изменения законодательства. По его словам, с беспорядков в Москве 2002 года (после матча Россия — Япония) и последовавшего за ними введения «пивного запрета» в 2005-м произошли большие изменения и в стране в целом, и в футбольной индустрии в частности. Так, появились новые, современные стадионы, оборудованные системой видеонаблюдения, налажен процесс контроля за правопорядком.

«РФС, вся футбольная общественность поддерживает принятие такого законопроекта. Важная задача перед профессиональным спортом — постепенный уход от бюджетного финансирования и создание условий для получения доходов от коммерческих источников. Пивные напитки поддерживают спорт, в частности», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Готовы поддержать новый закон и в Единой лиге ВТБ. Однако, как заметила генеральный директор Илона Корстин, для отечественного баскетбола больше пользы принесло бы разрешение рекламы пива во время спортивных мероприятий, нежели собственно его продажа. По её словам, доход от реализации напитка будут получать непосредственно арены, а не клубы, которые в основном лишь арендуют площадки, не имея их в собственности.

«Поэтому нам была бы интересна реклама. После введения санкций финансирование уменьшилось, этот закон поможет привлечь дополнительных спонсоров и увеличить посещаемость на наших аренах, что немаловажно. У нас есть международный опыт в баскетболе, я знаю, что в других странах, где играют в Евролиге, люди покупают по бокальчику-два, всё проходит спокойно. На баскетболе болельщики чуть поспокойнее — редки появления фанатов в нетрезвом виде, почти нет стычек, безопасность на высоком уровне», — подчеркнула бывшая спортсменка.

Вопрос безопасности — один из главных, который поднимают противники пересмотра ограничений. И в данном аспекте большую роль играет опыт проведения крупных международных соревнований в России, таких как чемпионаты мира и Европы по футболу и финал Лиги чемпионов. Как отметил бывший гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин, на всех этих мероприятиях пиво находилось в свободной продаже в связи с обязательствами перед спонсорами и партнёрами.

«За время чемпионата мира 2018 года стадионы посетили 3,05 млн человек, около 3 млн — фан-зоны, ни одного правонарушения, инцидента не было зарегистрировано. При этом, согласно отчёту Международной федерации футбола, на стадионах было употреблено около 1,5 млн л пива. Если говорить о доходах, на которые претендовала ФИФА, то наценка на каждый бокал составила примерно 400%. Эти деньги могли бы пойти на детско-юношеский спорт, если бы не ФИФА. Если говорить об опыте других стран, то это разрешено, и он показывает, что ничего страшного в этом нет, можно найти положительные моменты», — цитирует специалиста ТАСС.

Законопроект нашёл поддержку в том числе и в Министерстве спорта РФ. Заместитель Олега Матыцина Андрей Фёдоров подчеркнул, что крайне важна задача по поиску новых источников финансирования.

«По линии Минспорта позиция всегда была позитивная. Это пойдёт на пользу спорту. Возникала дискуссия по поводу обеспечения безопасности, это пересеклось с введением карты болельщика. Мы можем предполагать, что её введение было существенным плюсом. Теперь можем перейти к вопросу, связанному с возможностью реализации пива», — сообщил чиновник.

В МВД введение системы идентификации болельщиков назвали необходимым условием для возможного возвращения пива на стадионы. Как заявил на заседании представитель ведомства Валерий Ботвин, за последние полтора года позиция ведомства по законопроекту не изменилась. Она основывается на исполнении требований безопасности.

«Эти соревнования должны быть определены перечнем правительства РФ, это основное, что сейчас практически на всех футбольных стадионах у нас исполнено. При соблюдении вот этих наших требований мы против принятия проекта федерального закона не возражаем», — приводит слова Ботвина РИА Новости.

Противники возвращения пива на стадион также постепенно пересматривают свои позиции. Так, депутат Госдумы Светлана Журова, которая в прошлом году категорично высказывалась о необходимости сохранить запрет, смягчила свою позицию. Она поддержала идею разделить стадионы на «алкогольные» и «безалкогольные» зоны.

«Ведь люди беспокоятся, что на трибунах рядом с детьми окажутся не очень трезвые, — мы же понимаем, что, когда люди выпили, они начинают себя вести немножко по-другому... Если будем вести себя так же и болеть, как на чемпионате мира, можно пиво вернуть», — цитирует Журову «РБ Спорт».