В Министерстве спорта поддержали возвращение пива на стадионы

Заместитель министра спорта РФ Андрей Фёдоров сообщил, что пиво могут вернуть для продажи на стадионах российских футбольных клубов.

«По линии Минспорта мы исходим от указа президента РФ, что нужно находить новые источники финансирования спорта, детско-юношеского спорта. Если эти задачи будут решаться по линии этого законопроекта — это абсолютный плюс. По линии Минспорта позиция была всегда позитивная, считаем, что это на пользу», — цитирует Фёдорова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что уровень обеспечения безопасности будет функционировать на крупнейших стадионах, что является положительным ключом для перехода к вопросу реализации продажи пива на стадионах.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал возможное возвращение продажи пива на стадионы.