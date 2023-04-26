В Министерстве спорта поддержали возвращение пива на стадионы
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«По линии Минспорта мы исходим от указа президента РФ, что нужно находить новые источники финансирования спорта, детско-юношеского спорта. Если эти задачи будут решаться по линии этого законопроекта — это абсолютный плюс. По линии Минспорта позиция была всегда позитивная, считаем, что это на пользу», — цитирует Фёдорова «Спорт-Экспресс».
Он также отметил, что уровень обеспечения безопасности будет функционировать на крупнейших стадионах, что является положительным ключом для перехода к вопросу реализации продажи пива на стадионах.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.
Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал возможное возвращение продажи пива на стадионы.