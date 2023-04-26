Митрофанов: не стоит воспринимать продажу алкоголя на стадионе как некий бардак

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал возможное возвращение продажи пива на стадионы.

«Вся футбольная общественность поддерживает этот законопроект. Потому что наш спорт стремится к уходу от бюджетного финансирования. И продажа пива на стадионах ускорит этот процесс благодаря спонсорству.

Что касается нарушений, то мы совместно с правоохранительными органами сможем узнать всю необходимую информацию про каждого человека на стадионе благодаря Fan ID. Поэтому переживать за безопасность на трибунах не стоит даже после возобновления продажи пива. Не стоит воспринимать торговлю алкоголем на стадионе как некий неконтролируемый бардак.

«Позволит ли продажа пива увеличить посещаемость на стадионах? Однозначно», — заявил Митрофанов.

Ранее Евгений Гинер заявил, что два бокала пива на стадионе не причинят ущерба здоровью болельщика.