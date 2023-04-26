Гинер: два бокала пива на стадионе не причинят ущерба здоровью болельщика

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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал возможное возвращение продажи пива на стадионы.
Гинер: два бокала пива на стадионе не причинят ущерба здоровью болельщика
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«Нам много говорят про здоровье. А болельщик приходит и выпивает перед матчем бутылку водки. И хорошо себя чувствует после этого. А на стадионе много не выпьешь: среднестатистический болельщик не сможет себе позволить купить больше двух бокалов пива, следовательно, никакого значительного ущерба своему здоровью, находясь на стадионе, он не причинит», — заявил Гинер.

Он также отметил, что «для русского человека пиво без водки — деньги на ветер». По его словам, из-за этого не стоит даже обсуждать влияние этого законопроекта на здоровье болельщика.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что нужно разрешить продажу пива на стадионах.

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