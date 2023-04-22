Губерниев считает, что нужно разрешить продажу пива на стадионах

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о возможной продаже пива на стадионах.

«На чемпионате мира по футболу, который проходил в России, было пиво. Никто от этого не умер. Пиво — это футбольный напиток, и я не вижу ничего предосудительного в том, что он будет продаваться. Давно надо было разрешить. Надо разрешить и всё», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по спорту 26 апреля обсудит возвращение продажи пива на стадионы.