Губерниев считает, что нужно разрешить продажу пива на стадионах

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о возможной продаже пива на стадионах.
Губерниев считает, что нужно разрешить продажу пива на стадионах
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«На чемпионате мира по футболу, который проходил в России, было пиво. Никто от этого не умер. Пиво — это футбольный напиток, и я не вижу ничего предосудительного в том, что он будет продаваться. Давно надо было разрешить. Надо разрешить и всё», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по спорту 26 апреля обсудит возвращение продажи пива на стадионы.

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