Комитет Госдумы по спорту 26 апреля обсудит возвращение продажи пива на стадионы

Короткая ссылка
В Государственной думе России не исключили возвращение продажи пива на спортивные объекты.
Комитет Госдумы по спорту 26 апреля обсудит возвращение продажи пива на стадионы
  • РИА Новости

Комитет на заседании 26 апреля обсудит возвращение продажи пива на стадионы, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что основным фактором разработки документа 2019 года являлся поиск дополнительных внебюджетных источников финансирования детско-юношеского спорта.

«В нынешней непростой экономической обстановке делает его чрезвычайно востребованным и актуальным», — говорится в заявлении комитета.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.

Ранее в «Оренбурге» отреагировали на возможное возвращение пива на стадионы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить