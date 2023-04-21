Комитет Госдумы по спорту 26 апреля обсудит возвращение продажи пива на стадионы

В Государственной думе России не исключили возвращение продажи пива на спортивные объекты.

Комитет на заседании 26 апреля обсудит возвращение продажи пива на стадионы, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что основным фактором разработки документа 2019 года являлся поиск дополнительных внебюджетных источников финансирования детско-юношеского спорта.

«В нынешней непростой экономической обстановке делает его чрезвычайно востребованным и актуальным», — говорится в заявлении комитета.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.

Ранее в «Оренбурге» отреагировали на возможное возвращение пива на стадионы.