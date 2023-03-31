В «Оренбурге» отреагировали на возможное возвращение пива на стадионы

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался по вопросу о возможном возвращении пива на российские футбольные стадионы.

«Нам надо изучить данную инициативу, поскольку наш стадион не обладает такой инфраструктурой, как топовые стадионы в России. Лично я, как футбольный функционер, отношусь нейтрально к идее о продаже алкогольной продукции на стадионах. В целом — никак», — цитирует Еремякина Sport24.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова предложила выделить определённые зоны для распития пива на стадионах.