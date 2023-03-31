Журова предложила выделить определённые зоны для распития пива на стадионах

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возможном возвращении пива на российские стадионы.
Журова предложила выделить определённые зоны для распития пива на стадионах
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Обычные люди, которые не считаются футбольными болельщиками, против продажи пива на стадионах. Потому что семьи не хотят, чтобы их дети видели пьяных людей. Как предположение, например, не на всех трибунах продавать, а установить определённые зоны», — цитирует Журову Sport24.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на возможное возвращение пива на российские стадионы.

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