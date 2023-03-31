Роднина о пиве на стадионах: раз народ по-другому не может воспринимать спорт, что поделаешь
- РИА Новости
- © Илья Питалев
«Я пиво не пью. На спортивных объектах мне интереснее без пива. Но раз народ по-другому не может воспринимать спорт, что поделаешь? Знаете, собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения», — цитирует Роднину «Матч ТВ».
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.
Ранее Александр Дюков ответил на вопрос о возвращении пива на стадионы.