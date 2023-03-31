Роднина о пиве на стадионах: раз народ по-другому не может воспринимать спорт, что поделаешь

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на возможное возвращение пива на российские стадионы.

«Я пиво не пью. На спортивных объектах мне интереснее без пива. Но раз народ по-другому не может воспринимать спорт, что поделаешь? Знаете, собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения», — цитирует Роднину «Матч ТВ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.

Ранее Александр Дюков ответил на вопрос о возвращении пива на стадионы.