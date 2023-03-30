Дюков ответил на вопрос о возвращении пива на стадионы
- РИА Новости
«Нельзя сказать, что все болельщики выступят за возвращение пива на стадионы. Но, если завтра правительство решит вернуть, мы выступим за. Мы об этом говорили неоднократно», — цитирует Дюкова РИА Новости.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.
Ранее заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачёв заявил, что реклама пивной продукции на соревнованиях позволит увеличить доходы клубов и снизить их финансирование из бюджета.