Дюков ответил на вопрос о возвращении пива на стадионы

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил, поддержит ли инициативу по возвращению продажи пива на стадионах во время матчей.
Дюков ответил на вопрос о возвращении пива на стадионы
  • РИА Новости

«Нельзя сказать, что все болельщики выступят за возвращение пива на стадионы. Но, если завтра правительство решит вернуть, мы выступим за. Мы об этом говорили неоднократно», — цитирует Дюкова РИА Новости.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.

Ранее заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачёв заявил, что реклама пивной продукции на соревнованиях позволит увеличить доходы клубов и снизить их финансирование из бюджета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить