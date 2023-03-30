Дюков ответил на вопрос о возвращении пива на стадионы

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил, поддержит ли инициативу по возвращению продажи пива на стадионах во время матчей.

«Нельзя сказать, что все болельщики выступят за возвращение пива на стадионы. Но, если завтра правительство решит вернуть, мы выступим за. Мы об этом говорили неоднократно», — цитирует Дюкова РИА Новости.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.

Ранее заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачёв заявил, что реклама пивной продукции на соревнованиях позволит увеличить доходы клубов и снизить их финансирование из бюджета.