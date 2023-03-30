«Задача РФС — участие сборной в отборе на ЧМ»: Дюков — о переходе в Азию, рекомендациях МОК и футболе в Крыму

Основная задача РФС на данный момент — участие национальной команды в отборе на следующий чемпионат мира, и в ближайшие месяцы организация должна определиться, как именно её решать. Об этом заявил на пресс-конференции глава РФС Александр Дюков. По его словам, в приоритете остаться в УЕФА, однако от варианта перехода в Азиатскую конфедерацию футбола пока никто не отказывается. Функционер пообещал, что в июне сборная России точно проведёт матчи, рассказал о ситуации с лицензированием крымских клубов.

В Доме футбола состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза. Одними из главных пунктов повестки дня были реформа ФНЛ, в том числе переход на систему «весна — осень», и выплаты детским тренерам. Однако спортивную общественность интересовали и другие вопросы. На них после мероприятия постарался ответить глава организации Александр Дюков.

Конечно, одна из главных тем последних месяцев — возможный переход сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола. Этого мало кто хочет, однако национальной команде необходимо играть, а в этом плане подвижек пока нет. Как рассказал президент РФС, рабочая группа УЕФА продолжает готовить дорожную карту и, только когда она будет готова, можно делать какие-то заявления.

«Теоретически переход в Азию возможен. Сейчас мы ставим себе цель вернуться к официальным матчам в Европе. Вы же понимаете, что нам важно решить задачу — скорейшее возвращение наших сборных к официальным соревнованиям. И к отбору на чемпионат мира. Мы постараемся её решить тем или иным способом. Будем надеяться, что получится. Пока время есть. То есть весной мы должны определиться, куда двигаться дальше. Определиться и договориться», — отметил Дюков.

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По словам функционера, определённый прогресс в общении с УЕФА есть. А следующая встреча состоится на конгрессе в Лиссабоне. Там, возможно, удастся сделать очередной шаг по возвращению сборных к международным соревнованиям. При этом на диалог никак не повлияют последние рекомендации МОК, касающиеся командных видов спорта. Как объяснил президент РФС, на футбол они не имеют никакого прямого воздействия.

В то же время, пока УЕФА размышляет, сборная России должна играть. И, судя по настрою Дюкова, в июне стоит ждать ещё матчей. Однако выступит ли команда Валерия Карпина на первом чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA), пока не решено.

«Мы должны рассматривать абсолютно все возможности, которые есть. Но у нас должен быть выбор. Мы должны выбирать лучшие опции, максимально интересные для наших болельщиков. Мы должны изучить возможность участия в турнире, собрать всю информацию — условия, поля, команды. И только после этого будет сделан выбор. Но в июне мы должны играть. Мартовские матчи подтвердили: сборная интересна зрителям, болельщикам, достаточно высокие рейтинги. Несмотря на небольшое время для продажи билетов, зрителей на трибунах собралось много. Сборная нужна болельщикам, сборная должна играть», — уверен специалист.

Также Дюков пообещал, что национальная команда будет проводить товарищеские матчи не только с азиатскими сборными. Однако участие в Кубке Америки, по его словам, практически невозможно.

«Большое количество футболистов из этих стран играют в Европе, на них оказывается давление. Теоретически это возможно. Практически — в ближайшее время нам вряд ли удастся об этом договориться. Мы рассматриваем варианты товарищеских игр не только с азиатскими сборными. Будем играть с командами с других континентов», — заявил глава РФС.

Несмотря на ситуацию с отстранением сборных России от международных соревнований, Союз не отказывается от идеи интеграции крымских команд. По словам Дюкова, рабочая группа ФНЛ продолжает заниматься данным вопросом, и бояться санкций уже нет смысла.

«Для ФНЛ важно, чтобы клубы соответствовали требованиям. Дедлайн по лицензированию — конец мая. Ожидаю ли я усиления санкционного давления на футбольную отрасль? Давление и так уже достаточное. Куда ещё больше?» — отметил глава РФС.

Не менее остро стоит вопрос и про использование Fan ID. После введения системы количество зрителей на трибунах на матчах РПЛ резко сократилось, и это всех сильно огорчает. Однако, по мнению Дюкова, РФС никак не может повлиять на ситуацию, хотя ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и заявил, что решения должны принимать спортивные власти и службы безопасности.

«Изменения в законе — прерогатива правительства, спортивные структуры не могут на это повлиять. Со своей стороны, мы можем только предлагать, как упростить доступ. Что касается слов Пескова, вопрос лучше задавать ему. РФС и РПЛ не являются субъектами законотворчества. Отмена Fan ID — зона ответственности правительства. В целях обеспечения безопасности такой закон был принят. Я не вижу оснований для отмены. Возможны улучшения», — заявил Дюков.

При этом глава РФС считает, что популистские заявления против Fan ID ни к чему не приведут. В любом случае нужно обеспечивать безопасность. И сейчас нужно думать об улучшении системы, а не о её отмене. В то же время, по его словам, бойкот со стороны фанатов — естественное явление, поскольку общество не очень любит нововведения.

«Нужно время, чтобы болельщик это принял и привык. Для какой-то группы необходимо больше времени. Мы так долго обсуждаем данный вопрос, что гораздо проще эту карту получить. Сейчас можно это сделать уже без посещения МФЦ. Мне кажется, пора перестать рефлексировать и получить карту болельщика. Случаи отказа можно пересчитать по пальцам, они все обоснованы: имеется запрет на посещение матчей по решению суда. У болельщиков всегда есть возможность обратиться в органы и обжаловать это решение», — подчеркнул специалист.

Также, по словам Дюкова, РФС поддержит инициативу по возвращению продажи пива на стадионах во время матчей, если правительство решит её реализовать.

«Нельзя сказать, что все болельщики выступят за возвращение пива на стадионы. Но если завтра правительство решит вернуть, мы выступим за. Мы об этом говорили неоднократно», — отметил функционер.

Ответил Дюков и на шуточное предложение президента 2Drots Никиты Панасюка дать команде Медиалиги уайлд-кард для участия в РПЛ. Сделано такое заявление было после победы в товарищеском матче над московским ЦСКА (2:1), в составе которого на поле вышел 40-летний ветеран армейцев Даниэл Карвальо.

«По спортивному принципу клубам Медиалиги ничто не мешает дорасти до РПЛ. На каком основании давать уайлд-кард? Появятся другие команды, которые тоже её потребуют. Какой критерий? По популярности? Давайте и чемпиона России тогда определять так же: кто обеспечивает большую посещаемость, тот и чемпион. Футбол — прежде всего спорт, а уже во вторую очередь — развлечение. Хотя опыт Медиалиги надо, безусловно, использовать. И мы видим, что клубы РПЛ проводят матчи с такими командами, чтобы привлечь дополнительных болельщиков», — уверен функционер.