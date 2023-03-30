Исполком РФС утвердил реформу компенсационных выплат за подготовку игроков
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба РФС, взнос будет составлять 2% и 5% от зарплаты игроков-мужчин и игроков-женщин соответственно.
Отмечается, что средства будут распределяться между спортивными школами и тренерами, подготовившими спортсменов.
Привязка выплаты к зарплате игроков позволит более справедливо оценивать качество подготовки футболистов. Новый механизм позволит сделать выплаты регулярными вместо единовременных.
Ранее президент РФС Александр Дюков возглавит делегацию на конгрессе УЕФА.