Исполком РФС утвердил реформу компенсационных выплат за подготовку игроков

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Российским футбольным союзом (РФС) будет введён Единый ежегодный взнос со стороны профессиональных футбольных клубов.
Исполком РФС утвердил реформу компенсационных выплат за подготовку игроков
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РФС, взнос будет составлять 2% и 5% от зарплаты игроков-мужчин и игроков-женщин соответственно.

Отмечается, что средства будут распределяться между спортивными школами и тренерами, подготовившими спортсменов.

Привязка выплаты к зарплате игроков позволит более справедливо оценивать качество подготовки футболистов. Новый механизм позволит сделать выплаты регулярными вместо единовременных.

Ранее президент РФС Александр Дюков возглавит делегацию на конгрессе УЕФА.

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