Исполком РФС поддержал реформу Второй лиги

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Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) поддержал решение по реформе Второй лиги.
Исполком РФС поддержал реформу Второй лиги
  • РИА Новости

«Принципиально поддержали реформу Второй лиги. Дали две недели на доработку регламентных, лицензионных и других организационных вопросов», — цитирует Измайлова «Матч ТВ».

В случае внедрения реформы Второй дивизион будет поделён на уровни. В элитную часть попадут 20 команд: четыре вылетевших из Первой лиги и самые успешные среди тех, кто не поднялся дивизионом выше.

Уточняется, что в случае принятия реформ может быть рассмотрен вопрос о переходе на систему «весна — осень».

Ранее сообщалось, что исполком РФС утвердил реформу компенсационных выплат за подготовку игроков.

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