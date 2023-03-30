Исполком РФС поддержал реформу Второй лиги
- РИА Новости
«Принципиально поддержали реформу Второй лиги. Дали две недели на доработку регламентных, лицензионных и других организационных вопросов», — цитирует Измайлова «Матч ТВ».
В случае внедрения реформы Второй дивизион будет поделён на уровни. В элитную часть попадут 20 команд: четыре вылетевших из Первой лиги и самые успешные среди тех, кто не поднялся дивизионом выше.
Уточняется, что в случае принятия реформ может быть рассмотрен вопрос о переходе на систему «весна — осень».
Ранее сообщалось, что исполком РФС утвердил реформу компенсационных выплат за подготовку игроков.