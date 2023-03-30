Исполком РФС поддержал реформу Второй лиги

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) поддержал решение по реформе Второй лиги.

«Принципиально поддержали реформу Второй лиги. Дали две недели на доработку регламентных, лицензионных и других организационных вопросов», — цитирует Измайлова «Матч ТВ».

В случае внедрения реформы Второй дивизион будет поделён на уровни. В элитную часть попадут 20 команд: четыре вылетевших из Первой лиги и самые успешные среди тех, кто не поднялся дивизионом выше.

Уточняется, что в случае принятия реформ может быть рассмотрен вопрос о переходе на систему «весна — осень».

Ранее сообщалось, что исполком РФС утвердил реформу компенсационных выплат за подготовку игроков.