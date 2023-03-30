Президент ФНЛ Измайлов: все принципиально поддерживают переход на систему «весна — осень»

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов рассказал, когда будет принято решение о возможном переходе на систему «весна — осень».

«Решение будет принято через пару недель. Все понимают, что это необходимо. Реформа должна быть проведена. Есть детали, которые необходимо проработать. Все принципиально поддерживают такое решение», — цитирует Измайлова «Спорт-Экспресс».

30 марта стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) поддержал решение по реформе Второй лиги. В случае внедрения реформы Второй дивизион будет поделён на уровни. В элитную часть попадут 20 команд: четыре вылетевших из Первой лиги и самые успешные среди тех, кто не поднялся дивизионом выше. Если реформу примут, будет рассмотрен вопрос о переходе на систему «весна — осень».

Ранее бизнесмен Туфан Садыгов высказался о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) в следующем сезоне.