Садыгов считает, что в следующем сезоне РПЛ могут принять участие 36 команд

Бизнесмен Туфан Садыгов высказался о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) в следующем сезоне.

«Я не говорил про расширение лиги. Речь шла о том, что у нас мало команд. Почему только 18? Можно и 36. У нас большая страна», — цитирует Садыгова «Спорт-Экспресс».

В 2022 году «Урал» предложил расширить число команд в сезоне-2023/24 с 16 до 18. Обсуждаемый формат предполагал, что по итогам сезона-2022/23 будут проведены стыковые матчи двух последних мест чемпионата России с третьим и четвёртым местами в ФНЛ.

Напомним, что 18 мая клубы РПЛ решили сохранить нынешний формат.

Ранее президент «Урала» Иванов поддержал предложение об увеличении числа команд в РПЛ до 18.