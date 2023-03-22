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Президент «Урала» Иванов поддержал предложение об увеличении числа команд в РПЛ до 18

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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об идее увеличения количества участников РПЛ до 18 команд.
Президент «Урала» Иванов поддержал предложение об увеличении числа команд в РПЛ до 18
  • РИА Новости

«Если бы мы были даже в европейских турнирах, лигу всё равно нужно увеличить. У нас большая страна, у нас есть команды, которые могут играть. 16 клубов — это катастрофически мало. Конечно, я бы поддержал идею с 18 командами», — приводит слова Иванова «Спорт День за Днём».

В 2022 году «Урал» предложил расширить число команд в сезоне-2023/24 с 16 до 18. Обсуждаемый формат предполагал, что по итогам сезона-2022/23 будут проведены стыковые матчи двух последних мест чемпионата России с третьим и четвёртым местами в ФНЛ.

Напомним, что 18 мая клубы РПЛ решили сохранить нынешний формат.

Ранее в РФС не стали исключать возможного расширения РПЛ в будущем.

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