В РФС не стали исключать возможного расширения РПЛ в будущем

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачёв не стал исключать возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) в будущем.

«Этот вопрос сначала обсуждает лига, готова ли она к расширению. Это всё же серьёзный разрыв по требованиям между РПЛ и Первой лигой. Понятно, что можно давать льготные периоды для новичков, но вход в РПЛ требует дополнительных расходов для клубов. Я не думаю, что эти темы закрыты», — цитирует Рогачёва «Матч ТВ».

В 2022 году «Урал» предложил расширить число команд в сезоне-2023/24 с 16 до 18. Обсуждаемый формат предполагал, что по итогам сезона-2022/23 будут проведены стыковые матчи двух последних мест чемпионата России с третьим и четвёртым местами в ФНЛ.

Напомним, что 18 мая клубы РПЛ решили сохранить нынешний формат.

Ранее сообщалось, что делегация РФС в апреле примет участие в конгрессе УЕФА.